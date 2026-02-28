The Swiss voice in the world since 1935
ويز إير توقف رحلاتها إلى إسرائيل ودبي وأبوظبي وعمَّان حتى 7 مارس

لندن 28 فبراير شباط (رويترز) – أعلنت شركة طيران ويز إير اليوم السبت أنها ستعلق جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل ودبي وأبوظبي وعمَّان على الفور حتى السابع من مارس آذار.

وقالت في بيان “تراقب الشركة عن كثب التطورات وتبقى على اتصال مستمر مع السلطات المحلية والدولية ووكالات سلامة الطيران والسلطات الأمنية والهيئات الحكومية ذات الصلة”.

وأضافت أن القرارات التشغيلية ستظل قيد المراجعة، وربما يتم تعديل جدول الرحلات الجوية مع تطور الوضع.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

