يوبيسوفت ترجئ إصدار لعبة “أساسينز كريد شادووز” إلى 14 شباط/فبراير

afp_tickers

3دقائق

أرجأت شركة “يوبيسوفت” إصدار اللعبة المقبلة من سلسلة “أساسينز كريد” إلى 14 شباط/فبراير 2025، في قرار أدى إلى جانب النجاح الأقل من المتوقع للعبة “ستار وورز أوتلوز”، إلى النظر في أهدافها المالية المنخفضة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية إيف غيّمو، في بيان، “لم يرق أداؤنا في الربع الثاني إلى مستوى توقعاتنا”، مؤكدا أنه منح فرقه مزيدا من الوقت لتحسين إنتاج “أساسينز كريد شادووز”.

وكان من المقرر في الأساس إصدار هذه اللعبة الجديدة من السلسلة الأكثر شعبية للمجموعة، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت “يوبيسوفت” بشأن اللعبة التي تجري أحداثها في اليابان الإقطاعية “على الرغم من أن إنجاز اللعبة قد انتهى، إلا أن الدروس المستقاة من طرح ستار وورز أوتلووز في نهاية آب/اغسطس دفعتنا إلى تخصيص مزيد من الوقت لصقلها”.

وبينما أكدت الشركة أنها راضية عن التقييمات وآراء المستخدمين لـ”ستار وورز أوتلووز”، أشارت إلى أنّ المبيعات الأولى أثبتت “أنها أقل من المتوقع”، موضحة أنّها دعت فرقها إلى “تحسين تجربة اللاعبين”.

وأعلنت “يوبيسوفت” أيضا أنها ستنهي نموذج “سيزن باس” للعبة “أساسينز كريد شادووز”، وهو نظام يتيح للاعبين الذين اشتروا نسخة أكثر تكلفة من اللعبة إطلاق المغامرة قبل الآخرين.

وقال إيف غيّمو في البيان “ندرك الحاجة إلى قدر أكبر من الكفاءة مع إرضاء اللاعبين”.

وأعلن عن مراجعة داخلية لتحقيق “نموذج أكثر كفاءة” للمساهمين.

وبهذه التغييرات، تأمل الشركة الكبرى في مجال ألعاب الفيديو في التجديد بظل مرحلة عصيبة تمر بها مع خسارة أسهمها أكثر من 50% من قيمتها منذ بداية العام.

وتتعرض الشركة بصورة دائمة لهجوم منتظم عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب جودة ألعابها والرسائل التي تنقلها.

وقال غيّمو “هدفنا ليس الترويج لأجندة معينة”، مذكّرا بأن يوبيسوفت هي “قبل كل شيء شركة ترفيهية”.

كف/رك/جك