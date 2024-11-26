يوم دام في إسلام آباد والمعارضة تكثف الضغوط على السلطات

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دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مساء الثلاثاء من سجنه أنصاره إلى تعبئة أكبر في ختام يوم من تظاهرات تخللتها أعمال عنف في إسلام آباد حيث انتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة.

وصباحا دخل آلاف من أعضاء حزبه، حركة إنصاف الباكستانية، إلى العاصمة متخطين الحاويات والحواجز التي نشرتها الشرطة وقوات الأمن. وبعد ذلك أعلنت الحكومة مقتل أربعة عناصر في قوة رينجزر الرديفة بعد أن دهسهم متظاهرون بسيارة.

واصل المحتجون تحركهم طوال اليوم استجابة لدعوة وجهتها بشرى بيبي زوجة لاعب الكريكت الدولي السابق التي افرج عنها للتو، وبثت عبر مكبرات الصوت.

وتتقدم الحشود باتجاه ساحة دي-شوك حيث ينوي المتظاهرون الضغط على السلطات التي تقع مقارها في حي محاذ من أجل الافراج عن عمران خان المسجون والملاحق في مئات القضايا.

وبات المتظاهرون الآن على مسافة كيلومترات قليلة من دي-شوك في قلب البلاد التي تعتبر خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وحيث يستقبل رئيس الوزراء بحفاوة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو.

وكتب عمران خان على حسابه على اكس “على الذين لم ينضموا بعد إلى التظاهرة أن يتوجهوا إلى دي-شوك”.

وعمران خان مسجون منذ آب/أغسطس 2023 بعد أن تولى رئاسة الوزراء في باكستان بين عامي 2018 و2022.

ومنذ الاثنين تؤكد السلطات أنها ستعتقل كل من يحاول الاقتراب من هذه الساحة. ولم يتمكن المتظاهرون من الوصول إليها وعقد وزيرا الداخلية والإعلام مساء مؤتمرا صحافيا شديد اللهجة فيها.

– “لا تفاوض” –

وأكد وزير الداخلية محسن نقوي أن لا “تفاوض مع حركة إنصاف” لأن “نوايا المتظاهرين سيئة”.

وأضاف وزير الاعلام عطاء الله ترار أنهم “مسلحون ويلجأون إلى العنف” مؤكدا أنه تم اقتراح “مكان للتظاهر سلميا” على مناصري خان.

وأعلن سابقا “أنهم يتظاهرون دائما خلال زيارات مسؤولين أجانب”.

وأكد عمران خان أن أنصاره “السلميين” يتعرضون “لاطلاق نار”.

وأطلقت قوات الأمن منذ الصباح باتجاه المتظاهرين الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على دفعات منتظمة.

ورد المتظاهرون برشق عناصر الامن بالقنابل مسيلة للدموع والحجارة والعصي.

ومنذ الأحد ينتشر أكثر من 20 ألف عنصر أمني في العاصمة وضواحيها، واعلنت السلطات الاثنين مقتل شرطي خارج اسلام آباد.

والأربعاء ستغلق المدارس مرة أخرى في إسلام آباد، وأكدت السلطات أنه “سيتم قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة وخدمة الواي فاي” أينما ترى “خطرا”.

وأوضح وقاص أكرم النائب عن حركة إنصاف لفرانس برس أن التحرك طالب “بالإفراج عن جميع نشطاء وقادة حركة إنصاف” وبينهم عمران خان.

– “رد غير متكافىء” –

وأكد الرجل الذي مثل مؤخرا أمام قاضي مكافحة الإرهاب بموجب قانون جديد يقيد التجمعات في إسلام آباد “سنتظاهر حتى نحقق هذه المطالب”.

ودان “رد السلطات غير المتكافىء”.

ويقول أنصار خان إنهم باقون على تصميمهم. واكد مظهر كريم “سنفعل كل ما يقوله لنا عمران خان”.

وصرح لفرانس برس “طلب منا أن نأتي إلى هنا، وها نحن هنا. إذا طلب منا أن نضحي بحياتنا فسنفعل”.

وقال رئيس خان (36 عاما) “سنبقى هنا حتى يتم إطلاق سراح عمران خان”.

من جانبه، واصل رئيس حكومة إقليم خيبر بختونخوا علي أمين غاندابور تحدي السلطات بقوله “يمكنكم إطلاق النار علينا وقصفنا وقطع الطرقات بحاويات. وإذا تفاقمت الأمور ستتحملون المسؤولية”.

ونددت منظمة العفو الدولية بـ”القيود الصارمة على التنقل والتجمع والاتصالات” و”الاستخدام غير القانوني والمفرط للقوة” بعد أن حثت واشنطن السلطات على “احترام حقوق الإنسان” بينما دعت المتظاهرين إلى أن يكونوا “سلميين”.

ودانت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية، المنظمة غير الحكومية الرئيسية التي تدافع عن الحريات في البلاد، عمليات قطع الطرقات التي “تعاقب على وجه الخصوص العمال اليوميين الذين يعتمد دخلهم على حرية الحركة”.

– “نشر حاويات في اسلام آباد” –

انطلق موكب حركة إنصاف الأحد من المقاطعات المتاخمة للعاصمة. وطالب المحتجون بالإفراج عن عمران خان كما فعلت لجنة من خبراء الأمم المتحدة في تموز/يوليو، معتبرة أن اعتقاله “تعسفي”.

منذ أيام تستخدم السلطات كافة الوسائل المتاحة لحظر التظاهرات.

ففي مطلع الأسبوع، قامت إسلام آباد بتفعيل “المادة 144” التي تحظر أي تجمع لأكثر من أربعة أشخاص، لمدة شهرين. والسبت حذت حذوها ولاية البنجاب، حيث يعيش أكثر من نصف الباكستانيين، وذلك لثلاثة أيام.

وكتبت الدبلوماسية السابقة مليحة لودهي في مقال “تعيش السلطات في ظل عقلية الحصار – ترى فيها نفسها دائما في خطر وتعيش في خوف دائم من الإطاحة بها”.

أما صحيفة “دون” المرجعية الصادرة بالإنكليزية “فتتساءل عما إذا كانت شرطة إسلام آباد تستعد للحرب: هل من حاجة لنشر حاويات في إسلام آباد؟”.

فيد-ستم-جتس/ليل/ص ك