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يونايتد إيرلاينز تواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور

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شيكاجو (رويترز) – قالت شركة الخطوط الجوية يونايتد إيرلاينز إنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور، مضيفة أنها تخطط لاستئناف الرحلات عندما يصبح الوضع آمنا لعملائها وطواقمها.

وتراجع العديد من شركات الطيران حول العالم جداول رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني واللبناني بينما ألغت أيضا الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع في المنطقة بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية خلال زيارة للعاصمة الإيرانية طهران وفؤاد شكر القائد العسكري الكبير بجماعة حزب الله اللبنانية في غارة على العاصمة اللبنانية بيروت.

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