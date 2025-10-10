يونيسف: إجلاء طفلين حديثي الولادة من شمال غزة

جنيف (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة إنها أجلت اثنين من أصل 18 طفلا حديثي الولادة من مستشفى في شمال غزة ليتم لم شملهم مع آبائهم في الجنوب.

وكانت المنظمة علقت محاولتها نقل الطفلين يوم الخميس وسط هجوم عسكري إسرائيلي مستمر على المدينة، ولكنها تمكنت من نقلهما إلى آبائهما بعد ذلك.

وبدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض مناطق غزة يوم الجمعة بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال المتحدث باسم يونيسف ريكاردو بيريس في مؤتمر صحفي في جنيف “كان لدينا 18 طفلا في الحاضنات في بداية الأسبوع. وتسنى نقل اثنين منهم أمس”، مضيفا أن الآخرين ينتظرون في الحاضنات لحين الحصول على تصريح أمني إسرائيلي.

وأضاف “آمل أن يكون هذا مجرد مثال على ما سيحدث بعد تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل”.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة للجيش الإسرائيلي والمشرفة على تدفقات المساعدات إلى غزة، إن الطفلين نُقلا في ساعة متأخرة من مساء الخميس بالتنسيق مع يونيسف.

ونفت الوحدة أن تكون إجراءاتها قد أوقفت العملية يوم الخميس، قائلة إنه بناء على طلب يونيسف أُعيد الطفلان إلى المستشفى لفترة وجيزة.

وقال المتحدث باسم الوحدة “سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي، من خلال وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، العمل بتعاون كامل مع منظمات الإغاثة الدولية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتيسير ذلك”.

(إعداد دعاء محمد ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)