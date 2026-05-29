يونيسف: سقوط 11 طفلا بين قتيل وجريح ​​كل 24 ساعة في لبنان

جنيف 29 مايو أيار (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان خلال الأيام السبعة الماضية، في ظل تصعيد إسرائيل لغاراتها في أنحاء البلاد رغم وجود وقف معلن لإطلاق النار.

وشنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على بلدات وقرى في جنوب لبنان مساء الأربعاء وصباح الخميس، بعد أن أعلنت مساحة جديدة من البلاد “منطقة قتال”.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية أمس الخميس مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل وقف لإطلاق النار لم يفلح في إنهاء القتال بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله في جنوب لبنان.

وقالت اليونيسف إن 77 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام السبعة الماضية، استنادا إلى بيانات قدمتها وزارة الصحة اللبنانية.

وذكرت المنظمة أن 55 طفلا قتلوا وأصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل نيسان.

ودعا ريكاردو بيريس المتحدث باسم اليونيسف الطرفين إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار. وقال “بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين حماية الأطفال والبنية التحتية المدنية”. ووصف الحصيلة بأنها “مروعة”.

وكان من المأمول أن يوقف وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن في 16 أبريل نيسان الحرب الدائرة منذ الثاني من مارس آذار بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن الخطر الناجم عن اتساع نطاق الأنشطة العسكرية يثير مخاوف صحية خطيرة.

وأشارت إلى أن بلاغات وردت عن وقوع 27 هجوما إجمالا على منشآت رعاية صحية في لبنان منذ سريان الهدنة، مما أسفر عن سقوط 25 قتيلا و42 مصابا.

وأضافت أن 16 مستشفى و13 مركزا للرعاية الصحية الأولية لحقت بها أضرار في الهجمات.

( إعداد مروة غريب وسلمى نجم للنشرة العربية)