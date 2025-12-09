يونيسف: عدد مرتفع بشكل صادم من أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء التغذية الحاد رغم الهدنة

reuters_tickers

2دقائق

جنيف 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الثلاثاء إن آلاف الأطفال دخلوا مستشفيات لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد في غزة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول والذي كان من المفترض أن يتيح زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية.

‭‭ ‬‬وأضافت يونيسف وهي أكبر مقدم لخدمات علاج سوء التغذية في غزة، أن 9300 طفل تلقوا العلاج من سوء التغذية الحاد في أكتوبر تشرين الأول، عندما دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ.

وكانت الحرب قد اندلعت في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأبلغت تيس إنجرام المتحدثة باسم يونيسف مؤتمرا صحفيا في جنيف عبر اتصال بالفيديو من غزة، أنه على الرغم من تراجع العدد عن ذروته التي تجاوزت 14 ألف طفل في أغسطس آب، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي سجلت خلال وقف إطلاق النار القصير في فبراير شباط ومارس آذار، ويشير إلى أن تدفقات المساعدات لا تزال غير كافية.

وأضافت “لا يزال هذا الرقم مرتفعا بشكل صادم”.

وتابعت “أن عدد الأطفال الذين تم استقبالهم أعلى بخمسة أضعاف مما كان عليه في فبراير، لذلك نحن بحاجة إلى انخفاض هذه الأعداد بشكل أكبر”.

وصفت إنجرام مشهد الأطفال الذين يولدون في المستشفيات بوزن يقل عن كيلوجرام واحد، قائلة “إن صدورهم الصغيرة تنتفخ من شدة الجهد المبذول للبقاء على قيد الحياة”.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)