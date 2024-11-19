مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

يونيسف: مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان خلال الشهرين الماضيين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

جنيف (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الثلاثاء إن ما يزيد على 200 طفل قُتلوا فيما أصيب 1100 بجراح في لبنان على مدى الشهرين الماضيين.

وتصاعد الصراع المستمر منذ أكثر من عام في لبنان ليتحول إلى حرب واسعة النطاق في أواخر سبتمبر أيلول عندما بدأت إسرائيل حملة عسكرية ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم اليونيسف في مؤتمر صحفي بجنيف “رغم مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين، يظهر نمط مقلق مع حالة من اللامبالاة حيال وفاتهم من جانب الأطراف القادرة على وقف هذا العنف… بالنسبة لأطفال لبنان، يصبح الخوف في ظل الصمت وضعا طبيعيا”.

وأحجم عن التعليق بشأن من المسؤول عن قتلهم قائلا إن الأمر واضح لكل من يتابع وسائل الإعلام.

وذكر إلدر أن هناك “تشابها مقلقا” بين الصراعين في لبنان وغزة إذ تفيد التقارير بأن نسبة كبيرة من قتلى حرب غزة، الذين تجاوز عددهم 43 ألفا على مدى 13 شهرا، من الأطفال.

وتقدم اليونيسف دعما نفسيا واجتماعيا للأطفال وتوفر إمدادات طبية ووجبات ومستلزمات للنوم لمئات الآلاف منهم ممن لاذوا بالفرار من القتال.

وقال إلدر “في لبنان، كما حدث في غزة، يتحول ما لا يمكن قبوله تدريجيا إلى وضع مقبول”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
1 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
14 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
82 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية