يونيسيف: نيران إسرائيلية قتلت سائقي شاحنتين لنقل المياه في غزة

17 أبريل نيسان (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة إنها “غاضبة” بعد أن أودت نيران إسرائيلية بحياة سائقي شاحنتين تعاقدت معهما المنظمة لتوصيل المياه النظيفة إلى الأسر في قطاع غزة.

وأوضحت اليونيسف في بيان إن الواقعة حدثت في أثناء عملية نقل مياه اعتيادية صباح يوم الجمعة عند محطة منطقة المنصورة لصهاريج المياه في شمال غزة، التي تزود مدينة غزة بالمياه. وأصيب شخصان آخران في الهجوم.

وذكرت المنظمة أنها علقت أنشطتها في الموقع ودعت السلطات الإسرائيلية إلى التحقيق في الواقعة، مشددة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين والبنية التحتية الحيوية للمياه بموجب القانون الإنساني الدولي.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

وأدى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى وقف حرب شاملة استمرت لعامين، لكنه ترك القوات الإسرائيلية تسيطر على منطقة خالية من السكان تزيد على نصف قطاع غزة، في حين تسيطر حماس على الشريط الساحلي الضيق المتبقي.

ويقول مسعفون في غزة إن أكثر من 750 فلسطينيا قتلوا منذ ذلك الحين، في حين تقول إسرائيل إن المسلحين قتلوا أربعة جنود. وتتبادل كل من إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاكات وقف إطلاق النار.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )