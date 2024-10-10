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يونيفيل: القوات الإسرائيلية تطلق النار على 3 مواقع لنا في جنوب لبنان

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من مايا الجبيلي وألكسندر كورنويل

القدس/بيروت (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار يوم الخميس على موقعين يستخدمهما أفرادها في جنوب لبنان وعلى موقع ثالث يوم الأربعاء، وذلك بينما تواصل إسرائيل هجومها بقوة على جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وتحذيرها المدنيين في الجنوب من العودة إلى ديارهم.

وذكرت اليونيفيل أن اثنين من أفراد قوتها لحفظ السلام أُصيبا في أحد المواقع عندما سقطا من برج مراقبة طالته نيران دبابة إسرائيلية داخل المقر الرئيسي للقوة في الناقورة.

وقال مصدر من الأمم المتحدة إنه لم تقع إصابات في الموقعين الآخرين.

وأضافت اليونيفيل في بيان “أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام هو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”، موضحة أنها تتابع الأمر مع الجيش الإسرائيلي.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي بتعليق حتى الآن.

واندلع الصراع قبل عام عندما فتحت جماعة حزب الله النار لدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة. وتصاعد بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية حيث استخدمت إسرائيل الضربات الجوية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب، وسهل البقاع قبل إرسال قوات برية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن هناك اتصالات تُجري بين الولايات المتحدة وفرنسا بهدف إحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار، في إشارة واضحة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى هدنة رفضتها إسرائيل الشهر الماضي. ولم تدل واشنطن أو باريس بتعليق حتى الآن.

وتسود الشرق الأوسط حالة تأهب قصوى تحسبا لزيادة تصعيد الصراع الذي يجتاح المنطقة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل قبل عام، وانتظارا لرد إسرائيل على الضربة الصاروخية التي شنتها إيران عليها الأسبوع الماضي.

وقالت ثلاثة مصادر خليجية لرويترز إن دولا خليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة حقول النفط الإيرانية وذلك انطلاقا من القلق من أن تتعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء عن الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران في مكالمة وصفها الجانبان بالإيجابية.

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