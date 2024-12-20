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1,5 مليون زائر للشواطئ الليلية في دبي

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استقبلت الشواطئ الليلية في دبي نحو 1,5 مليون زائر بعد أكثر من 18 شهراً على افتتاحها في أيار/مايو 2023، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الخميس أن هذا المشروع الذي يتألف من شواطئ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، على امتداد 800 متر “جزء من خطط بلدية دبي لتطوير الشواطئ العامة وتزويدها بالخدمات والمرافق التي تضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية وجودة الحياة لمرتاديها من المقيمين والسيّاح، بما يتوافق مع الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي”.

وأكد إبراهيم جمعة مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي أن “الإقبال الذي شهدته الشواطئ الليلية منذ افتتاحها يعكس نجاح المشروع الذي صمّمته بلدية دبي لتوفير تجربة سياحية وترفيهية فريدة تتيح للسكان والسياح الاستمتاع بجمالية شواطئ دبي ليلاً، وتكفل لهم أعلى درجات الراحة والرفاهية وجودة الحياة”.

هت/م ن

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية