10 قتلى بهجوم يشتبه بأنه “إرهابي” في نيو أورلينز الأميركية

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قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 35 بجروح الأربعاء عندما دهس أميركي عُثر على راية تنظيم الدولة الإسلامية في مركبته حشدا من المحتفلين برأس السنة في مدينة نيو أورلينز الأميركية.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” أن المشتبه به عنصر سابق في الجيش الأميركي متحدر من تكساس يدعى شمس الدين جبار ويبلغ 42 عاما، مشيرا إلى أنه تم العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في مركبته.

وجاء في بيان “إف بي آي” أنه “تم العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في المركبة ويعمل +إف بي آي+ على تحديد ارتباطات (المنفذ) المحتملة مع منظمات إرهابية”.

قُتل المشتبه به في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وأفادت إليثيا دانكان من الشرطة الفدرالية “لا نعتقد أن جبار مسؤول بمفرده” عن الاعتداء، بينما أكدت أنه تم العثور على قنبلتين يدويتين وإبطال مفعولهما.

وأعلن “إف بي آي” في وقت سابق أنه فتح تحقيقا في “عمل إرهابي”.

وقع الهجوم قرابة الساعة 3,15 فجرا (09,15 بتوقيت غرينتش)، في منطقة مكتظة بالمحتفلين بالعام الجديد في شارع كانال وبوربون في الحي التاريخي والسياحي الشهير المعروف باسم “الحي الفرنسي”.

وأكدت المسؤولة في شرطة المدينة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحافي عقب الهجوم أن سائق شاحنة صغيرة حاول “دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص”. وقالت “كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة”.

وأكدت الشرطة إصابة اثنين من عناصرها بإطلاق نار خلال الهجوم، علما بأنهما في حالة مستقرة.

وقال مراسل فرانس برس في الموقع إن المركبة المستخدمة في الهجوم كانت شاحنة صغيرة بيضاء من طراز “فورد إف150”.

ويأتي اعتداء نيو أورلينز بعد 10 أيام على هجوم مماثل استهدف سوقا لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية أودى بخمسة أشخاص وأدى إلى إصابة أكثر من مئتين بجروح. أوقفت الشرطة الألمانية المشتبه بتنفيذه الاعتداء وهو سعودي رجّحت بأنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع آخر تطورات هجوم الدهس “المروع” في نيو أورلينز.

ولاحقا، قال بايدن في بيان “لا شيء يبرر العنف مهما كان، ولن نقبل بأي هجوم على السكان في بلادنا”.

من جهته، ربط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هجوم نيو أورلينز بالهجرة غير النظامية، القضية التي كانت محور فوزه في الانتخابات.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي “عندما قلت إنّ المجرمين القادمين (إلى البلاد) أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في البلاد… اتضح أن ذلك صحيح”.

– حي سياحي شهير –

تنتشر في الحي الفرنسي مطاعم وحانات ونواد للجاز، ويضم أيضا ملاهي ليلية.

ونقلت شبكة “سي بي إس نيوز” عن شهود قولهم إن شاحنة تسير “بسرعة كبيرة” صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ بإطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد.

وقال الشاهدان جيم ونيكول مورير لشبكة “سي بي إس” إن شاحنة بيضاء عبرت حاجزا “بسرعة كبيرة”.

وقالت نيكول “بعدما مرت بجانبنا، سمعنا طلقات نارية، ورأينا الشرطة تهرع في هذا الاتجاه”.

وأضافت “اختبأنا حتى توقف إطلاق النار، ثم خرجنا إلى الشارع ورأينا أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح، وأردنا أن نساعدهم”.

ونيو أورلينز إحدى المدن الأكثر استقطابا للزوار في الولايات المتحدة، ووقع الهجوم قبيل استضافة المدينة مباراة كبرى لكرة القدم الأميركية بين فريقي جامعتي جورجيا ونوتردام. وأعلن مسؤولون تأجيل المباراة 24 ساعة.

وأكدت بلدية المدينة نشر عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون خلال فترة رأس السنة، مع استعداد السلطات لتوافد حشود ضخمة إلى الشوارع.

وأعلنت إدارة شرطة المدينة “تعبئة كل قواها، بمساعدة 300 عنصر إضافي من هيئات شريكة لإنفاذ القانون” بينها فرق خيالة، وتسيير دوريات.

وتعليقا على الهجوم، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس أن “لا عذر لعنف مماثل”، مبدية “حزنها الكبير”.

بدوره، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعاطفه “مع الشعب الأميركي الذي نشاطره الألم”، مؤكدا عبر منصة اكس أن المدينة التي “ضربها الإرهاب غالية على قلوب الفرنسيين”.

بور/س ح-لين/ب ق