100 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة “الفنون القتالية المختلطة” بدبي

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علن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، انطلاق النسخة التاسعة من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين السبت المقبل في نادي النصر في دبي، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، الإماراتية، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاربعاء.

وذكرت الوكالة أنّ اللاعبين ينتمون لمختلف أندية وأكاديميات الدولة، مشيرة إلى أنّ البطولة “تهدف إلى توفير بيئة تنافسية قوية، تُسهم في تطوير مهارات اللاعبين وصقل قدراتهم، عبر مواجهة أفضل اللاعبين على الساحة المحلية”.

وأكد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، “أهمية البطولة التي يأتي تنظيمها ضمن إستراتيجية الاتحاد والتي تهدف للتركيز على المواهب الصاعدة، وبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة”.