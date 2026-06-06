The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

11 قتيلا على الأقل في غارة بمسيّرة على سوق في شمال كردفان (منظمة)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أسفرت غارة بطائرة مسيّرة على سوق في ولاية شمال كردفان في وسط السودان عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح السبت، وفق ما أفادت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية.

واستهدف الهجوم السوق الرئيسية في أبو زعيمة، وهي بلدة تسيطر عليها قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، وفقا للمجموعة التي توثق الانتهاكات منذ بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023.

ورجّحت المجموعة الحقوقية أن يرتفع عدد القتلى.

ولم تنسب “محامو الطوارئ” الهجوم إلى أي من الطرفين، كما لم يُدلِ أي منهما بأي تعليق بشأنه. وقالت المجموعة إن هجمات مماثلة استهدفت قرى ومركبات مدنية في المنطقة خلال الساعات السابقة.

وأفاد شاهدان وكالة فرانس برس بأن طائرة مسيّرة استهدفت محطة وقود السبت في مدينة الأُبيِّض، عاصمة شمال كردفان التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أشهر، فيما أفاد مصدر طبي بإصابة أربعة أشخاص.

وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوع دامٍ في كردفان شهد مقتل قرابة 70 شخصا في غارات عدة في المنطقة.

وارتفعت في الأشهر الأخيرة وتيرة الهجمات بالمسيّرات التي ينفذها طرفا الحرب في السودان، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 880 مدنيا قُتلوا بسببها في أنحاء البلاد بين مطلع العام ونيسان/أبريل.

وخلّفت الحرب التي دخلت عامها الرابع عشرات الآلاف من القتلى، وتشير بعض التقديرات إلى تجاوز الحصيلة 200 ألف قتيل، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها وانتشار المجاعة في بعض المناطق في دارفور وكردفان.

ستر-ماف/الح/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية