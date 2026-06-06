11 قتيلا على الأقل في غارة بمسيّرة على سوق في شمال كردفان (منظمة)

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أسفرت غارة بطائرة مسيّرة على سوق في ولاية شمال كردفان في وسط السودان عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح السبت، وفق ما أفادت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية.

واستهدف الهجوم السوق الرئيسية في أبو زعيمة، وهي بلدة تسيطر عليها قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، وفقا للمجموعة التي توثق الانتهاكات منذ بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023.

ورجّحت المجموعة الحقوقية أن يرتفع عدد القتلى.

ولم تنسب “محامو الطوارئ” الهجوم إلى أي من الطرفين، كما لم يُدلِ أي منهما بأي تعليق بشأنه. وقالت المجموعة إن هجمات مماثلة استهدفت قرى ومركبات مدنية في المنطقة خلال الساعات السابقة.

وأفاد شاهدان وكالة فرانس برس بأن طائرة مسيّرة استهدفت محطة وقود السبت في مدينة الأُبيِّض، عاصمة شمال كردفان التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أشهر، فيما أفاد مصدر طبي بإصابة أربعة أشخاص.

وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوع دامٍ في كردفان شهد مقتل قرابة 70 شخصا في غارات عدة في المنطقة.

وارتفعت في الأشهر الأخيرة وتيرة الهجمات بالمسيّرات التي ينفذها طرفا الحرب في السودان، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 880 مدنيا قُتلوا بسببها في أنحاء البلاد بين مطلع العام ونيسان/أبريل.

وخلّفت الحرب التي دخلت عامها الرابع عشرات الآلاف من القتلى، وتشير بعض التقديرات إلى تجاوز الحصيلة 200 ألف قتيل، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها وانتشار المجاعة في بعض المناطق في دارفور وكردفان.

ستر-ماف/الح/ح س