11 قتيلا على الاقل في لبنان مع توسيع إسرائيل نطاق غاراتها

وسّعت إسرائيل صباح الأربعاء نطاق غاراتها على لبنان حيث استهدفت منطقة قريبة من القصر الرئاسي في أحد ضواحي بيروت ومبانيَ جنوب العاصمة وفي شرق لبنان، أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقلّ.

وتمدد الصراع الإقليمي إلى لبنان إثر هجوم صاروخي شنه حزب الله الموالي لإيران على إسرائيل ليل الأحد الاثنين قائلا إنه بهدف الثأر لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.

وإثر الهجوم، توعدّت إسرائيل بأن يدقع الحزب “ثمنا باهظا” وشنّ ضربات واسعة النطاق على مناطق لبنانية عدة.

والأربعاء، استهدفت غارة إسرائيلية فندقا في منطقة الحازمية في شرق بيروت، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية، في أول هجوم من نوعه على منطقة تقطنها غالبية مسيحية بقيت بمنأى إلى حد كبير عن القصف في المواجهة الاخيرة بين حزب الله وإسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “غارة إسرائيلية استهدفت فندقا في الحازمية” بدون أن تورد حصيلة للقتلى.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس مبنى فندق “كومفورت” وقد تحطمت بعض غرفه بينما كان مصابون يتلقون الإسعافات الأولية في بهو الاستقبال.

واستهدفت غارات إسرائيلية جديدة صباح الأربعاء مبانيَ في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد إنذارات إسرائيلية بالإخلاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ “مهاجمة بنى تحتية إرهابية لحزب الله في بيروت”.

وأظهرت لقطات البث المباشر لوكالة فرانس برس الدخان يتصاعد من فوق المبنى المستهدف في المنطقة التي نزح معظم سكانها بعد بدء التصعيد.

وفجر الاربعاء، أدت غارة إسرائيلية على مجمع سكني في مدينة بعلبك في شرق لبنان، إلى مقتل خمسة أشخاص، وفق حصيلة أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 15 شخصا أصيبوا أيضا في الغارة، فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين في موقع المبنى المستهدف المكون من أربع طبقات.

وأظهرت لقطات لفرانس برس مبنى مدمرا بينما عملت فرق الإسعاف على البحث بين الركام.

فجرا كذلك، قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت بلدتين جنوب بيروت، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان “إن اعتداءات العدو الإسرائيلي على منطقتي عرمون والسعديات أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثمانية مواطنين بجروح”.

وأظهرت لقطات لفرانس برس من عرمون سيارات إسعاف متجمعة في المكان المستهدف.

– “حظر فوري” –

وأنذر الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء سكان 16 بلدة وقرية في جنوب لبنان بضرورة إخلاء منازلهم والابتعاد عنها، في “تحذير عاجل” قبيل شن هجمات على أهداف لحزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على منصة اكس “من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة ألف متر على الأقل خارج القرية إلى أراض مفتوحة”.

وأعلن حزب الله الثلاثاء مسؤوليته عن 13 هجوما على إسرائيل، قائلا إنه استهدف خمس دبابات إسرائيلية على الأقل، ثلاث منها داخل الأراضي اللبنانية، باستخدام صواريخ موجهة و”أسلحة مناسبة”.

وأضاف أنه استهدف بـ”المسيّرات الانقضاضية” كلا من قاعدتي رامات دافيد الجوية وميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية في شمال إسرائيل. كما استهدف بالصواريخ قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل وتجمعا للقوات الإسرائيلية في قاعدة قرب يوفال بالقرب من الحدود مع لبنان.

وقال إن هجماته تأتي “ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة”.

وكان إطلاق الحزب صورايخ على إسرائيل ليل الأحد الاثنين أول هجوم يشنه منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حربا امتدت لأكثر من عام.

وسجلت السلطات اللبنانية الاثنين نزوح أكثر من 58 ألف شخص من المناطق التي استهدفتها الغارات. وأدّت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل 50 شخصا على الاقل وإصابة 335 بجروح، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وأعلنت السلطات اللبنانية الاثنين “الحظر الفوري” لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، داعية إياه إلى تسليم سلاحه فورا.

