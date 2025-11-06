12 ألف مشروع إنساني لـ”الشارقة الخيرية” في 9 أشهر

afp_tickers

2دقائق

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ 12721 مشروعاً خيرياً وتنموياً خلال الأشهر التسعة الماضية بتكلفة إجمالية تجاوزت 200 مليون درهم استفاد منها 1,3 مليون شخص في دول عدة، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت الوكالة الرسمية عن المدير التنفيذي للشارقة الخيرية بدالله سلطان بن خادم إن “الجمعية تمضي بثبات في تنفيذ مشروعاتها الإنسانية التي تعكس التزامها تجاه الفئات الضعيفة في مختلف الدول”.

وأوضح أن المشاريع المنجزة شملت بناء 1838 مسجدا و9166 بئرا و32 محطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى 121 فصلاً دراسياً ومدارس متكاملة لتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال في المناطق المحرومة فضلا عن 100 بيت للفقراء و47 مشروعاً وقفياً و913 مشروعا إنتاجيا هدفت لتمكين الأسر محدودة الدخل من تحقيق مصدر دخل مستدام.

وأشار إلى تخصيص 16,8 مليون درهم للمشروعات الموسمية التي نفذتها الجمعية بانتظام وشملت حملات القلوب الصغيرة وحملات العيون وحملة شتاء دافئ إلى جانب العرس الجماعي وإطعام المساكين والحقائب المدرسية للأيتام وطلاب العلم، بحسب الوكالة.

هت/كام