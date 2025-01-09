12 قتيلا بينهم 3 طفلات شقيقات في ضربات إسرائيلية في غزة بحسب الدفاع المدني

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أفاد الدفاع المدني في غزة الخميس أن 12 فلسطينيا بينهم ثلاث طفلات شقيقات، قتلوا في غارتين اسرائيليين استهدفتا منزلين في بلدة جباليا في شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات في وسطه.

وقال الدفاع المدني إن رجلا “وبناته الأطفال الثلاث، وعددا من المصابين” سقطوا في “غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم (الخميس) استهدفت منزل المواطن محمد أبو خروف في مخيم النصيرات”.

وقال المسعف محمود عوض لوكالة فرانس برس، إنه نقل صباح الخميس جثث شقيقتين من الثلاث وهما تالا ونجوى وتبلغان 6 و7 اعوام وجثة والدهم محمد ابو خروف مشيرا إلى أن مواطنين نقلوا جثة الطفلة الثالثة إلى مستشفى العودة في النصيرات.

وأوضح أن “الجثث بدت ممزقة.. والوضع كارثي، المكان كله دمار والطائرات المسيرة تطلق النار بين وقت وآخر” في المخيم.

من جهة أخرى، أكد الدفاع المدني سقوط ثمانية قتلى و”عدد كبير من المصابين من المدنيين” إثر “غارة جوية من الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل بجانب مدرسة لإيواء النازحين في بلدة جباليا” في شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن العدد مرشح للارتفاع لوجود عدد من “الحالات الخطرة والحرجة” مؤكدا أن “عددا من المفقودين لايزالون تحت الأنقاض”.

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.بينه

ومنذ بداية الحرب، قُتل نحو 46 ألف شخص في غزة، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تقول الأمم المتحدة إنّها جديرة بالثقة.

ع ز/غ ر