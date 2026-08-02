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13 قتيلا في هجوم انتحاري خلال تظاهرة في شمال باكستان (الشرطة)

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قتل 13 شخصا وأصيب 22 آخرون في هجوم انتحاري خلال تظاهرة احتجاجية في إقليم سوات بشمال باكستان، بحسب ما أفادت الشرطة الأحد.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع عند تقاطع مزدحم قرب مركز للشرطة في إقليم سوات أثناء احتجاج نظمه المجتمع المدني.

وقال فداء حسين، نائب المفتش العام للشرطة في الإقليم، لوكالة فرانس برس “فجر المهاجم سترته الناسفة ما أدى إلى مقتل 13 شخصا بينهم ثمانية من عناصر الشرطة”.

وأشار إلى إصابة 22 شخصا، ونقلت جثة إضافية الى المستشفى يعتقد أنها تعود الى منفذ الهجوم.

وأضاف “حاول انتحاري دخول مركز الشرطة الواقع عند التقاطع، ولكن تم اعتراضه عند البوابة الرئيسية”.

وقع الهجوم في ولاية خيبر بختونخوا (شمال) المحاذية لأفغانستان وحيث تتصدى السلطات لمتمردي حركة طالبان الباكستانية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

الى ذلك، قال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس الأحد إن انفجار عبوة يدوية الصنع في العاصمة الاقليمية بيشاور أسفر عن إصابة أربعة شرطيين، في هجوم منفصل تبنّته حركة طالبان الباكستانية.

وأفاد متحدث عسكري الجمعة بأن هجمات المسلحين والعمليات الأمنية التي تلتها أسفرت عن مقتل 819 شخصا من عناصر الأمن والمدنيين، خلال هذا العام. 

وسبق أن حمّلت باكستان مسلحين متمركزين في أفغانستان مسؤولية هذه الهجمات في الولايات الحدودية. لكن حكومة طالبان في كابول نفت هذا الأمر. 

وأدت هذه الاتهامات إلى نزاع مسلح بين البلدين الجارين، إذ شنت باكستان غارات جوية دامية قالت إنها استهدفت مسلحين على الأراضي الأفغانية. 

وأوردت حكومة طالبان والأمم المتحدة أن الضربات الباكستانية التي استهدفت شرق أفغانستان في حزيران/يونيو أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

بور/م ن-ب ق/ع ش

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