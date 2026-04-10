13 قتيلا من جهاز أمن الدولة في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل 13 عنصرا من جهاز أمن الدولة اللبناني بغارة إسرائيلية الجمعة على جنوب لبنان، وفق حصيلة رسمية محدثة، وسط ضغوط دبلوماسية على الدولة العبرية لوقف غاراتها على بيروت.

واعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن “استهداف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية لن يثني لبنان عن التمسك بحقه في حماية أرضه وصون سيادته”، داعيا المجتمع الدولي “مجددا إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”.

وأكّد رئيس الوزراء نواف سلام في بيان أن “هذا المصاب الأليم يزيدنا إصرارا على التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، بما يحمي لبنان وأهلنا في الجنوب”.

تزامنا، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجمعة المسؤولين في لبنان إلى الكف عن تقديم “التنازلات المجانية” لإسرائيل، قبيل انطلاق مفاوضات مرتقبة بين البلدين في واشنطن الأسبوع المقبل، في ظل تواصل الحرب بين الدولة العبرية والحزب التي أودت بنحو 1900 شخص في لبنان.

وأفاد مصدر أمني بأن ضربات إسرائيلية استهدفت مقر السرايا الحكومية في مدينة النبطية وأسفرت، في أحدث حصيلة رسمية، عن مقتل 13 عنصرا من جهاز أمن الدولة.

وشاهد مصوّر لفرانس برس في المكان أضرارا كبيرة لحقت بالسرايا، حيث تناثر الحديد والحطام من المبنى الذي اندلعت منه النيران.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة “تفكيك” أكثر من 4300 موقع لحزب الله في لبنان، منذ بدء الحرب في الثاني من آذار/مارس، مشيرا إلى أنه قتل “أكثر من 1400 عنصر” من الحزب.

ولا يقدم الأخير حصيلة إجمالية لعناصره الذين قتلوا منذ بدء الحرب.ودعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في رسالة مكتوبة بخطّ اليد بثّتها قناة المنار التابعة للحزب “المسؤولين إلى إيقاف التنازلات المجانية”.

ويرتقب أن تعقد الأسبوع المقبل في وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وفق ما أفاد مسؤول أميركي الخميس.

لكنّ مسؤولا حكوميا لبنانيا أفاد فرانس برس بأن لبنان يريد وقفا لإطلاق النار قبل البدء بمفاوضات.

– “ضغوط” –

وندّد قاسم بـ”الإجرام الدموي يوم الأربعاء”، في إشارة إلى شنّ إسرائيل غارات متزامنة على نطاق واسع لا سيّما في بيروت، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص بحسب وزارة الصحة.

وأضاف الأمين العام “عَجِزَ العدو الإسرائيلي في الميدان في مواجهة أبطال المقاومة الشجعان، ولم يتمكن من الاجتياح البري كما أعلن مرارا”، مضيفا “أربعون يوما والعدو يُراكم فشلا”.

إلى ذلك، قال حزب الله الجمعة إنه قصف “بصواريخ نوعية” قاعدة عسكرية بحرية في أسدود في جنوب اسرائيل ردا على غارات بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن حزب الله أطلق حوالى 30 صاروخا باتّجاه الدولة العبرية، ما تسبّب بأضرار مادية.

كما قال إن الغارات العنيفة التي نفّذها على بيروت ومناطق لبنانية عدة الأربعاء، أسفرت عن مقتل “أكثر من 180 عنصرا” من حزب الله.

يأتي ذلك بينما تمارس دول أوروبية وعربية ضغوطا دبلوماسية على إسرائيل لمنعها من تجديد غاراتها على بيروت، وذلك في ظل وقف إطلاق النار الموقت بين إيران والولايات المتحدة.

وقال مصدر دبلوماسي غربي لفرانس برس “هناك ضغوط دبلوماسية جارية من دول أوروبية ودول خليجية ومصر على إسرائيل لمنع تجدد الغارات الإسرائيلية على بيروت بعد +الأربعاء الأسود+”.

وبحلول ظهر الجمعة، لم يكن الجيش الإسرائيلي قد نفذ أي غارات في جنوب العاصمة وضاحيتها الجنوبية، على رغم إصداره الخميس انذارا إلى سكان أحياء واسعة ومكتظة بوجوب إخلائها، وهو عادة ما يسبق شنّ غارات جوية. وشمل الإنذار الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله والتي هجرها معظم سكانها، وأحياء ما زالت مكتظة بالسكان، تضم مستشفيين، إضافة إلى طريق المطار.

وجاءت الضربات العنيفة الأربعاء على الرغم من وقف إطلاق نار إقليمي بين إيران واسرائيل والولايات المتحدة.

ودعت منظمة الصحة العالمية الخميس إسرائيل إلى إلغاء الإنذار بالإخلاء. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن المنطقة تضم مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى الزهراء، مع حوالى 450 مريضا من بينهم 450 في العناية المركزة.

وقال المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي محمد الزعتري لفرانس برس “تواصلنا مع الجهات المعنية مع الوزارة والصليب الأحمر الدولي حتى الآن… هناك تطمينات أننا خارج الاستهداف”، مؤكدا أنه لن يتم إخلاء المستشفى في الوقت الحالي.

وأشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى أنه تلقّى تطمينات من جهات دبلوماسية أجنبية وسلطات معنية بأن الطريق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكذلك حرم المطار نفسه، سيبقيان خارج أي نطاق استهداف في إطار النزاع القائم، وذلك طالما يقتصر استخدامهما على نقل الركاب والبضائع والأنشطة المدنية من المطار وإليه.

