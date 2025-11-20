The Swiss voice in the world since 1935
13 مليون شخص زاروا مدينة “عالم فيراري” خلال 15 عاما

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت مدينة ألعاب “عالم فيراري” في جزيرة ياس بأبوظبي أنها استقبلت أكثر من 13 مليون زائر، وذلك لمناسبة مرور 15 عاما على تأسيسها، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وقال نائب المدير العام لـ”عالم فيراري” فينود كولاني إنها “استقبلت خلال 15 عاما منذ افتتاحها أكثر من 13 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، قدمت لهم تجارب استثنائية تجسد علامة فيراري عبر ألعاب حماسية وقصص ملهمة وفنون الضيافة الإيطالية الأصيلة”.

وتقيم المدينة من منتصف هذا الشهر وخلال كانون الأول/ديسمبر، فعاليات احتفالية في ذكرى تأسيسها.

م ل/كام

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

