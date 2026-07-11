14 ألف شخص أخلوا منازلهم في تايوان مع اقتراب الإعصار “بافي”

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أُجبر أكثر من 14 ألف شخص على إخلاء منازلهم في تايوان، بينما أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار “بافي”، الذي سبق أن اجتاح جزرا يابانية السبت.

ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة مدينة كيلونغ الساحلية التي بدت شوارعها شبه خالية، فيما يُتوقع أن تكون من أكثر مناطق الجزيرة تضررا، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 27 ألف شخص.

وبعد أن تسبب الإعصار بدمار هائل في جزر غوام وجزر ماريانا الشمالية عندما كان مصنّفا إعصارا فائق القوة، تم تخفيض تصنيفه إلى إعصار عادي.

أعلنت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان السبت، تراجع سرعة الرياح القصوى للإعصار “بافي” إلى 144 كيلومترا في الساعة، مؤكدة أن العاصفة بدأت تضعف.

وتوقعت هطول أمطار غزيرة جدا في شمال الجزيرة وأمواجا عاتية قد يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار.

ويتسبب احترار المحيطات بزيادة حدة العواصف الاستوائية وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة.

في اليابان، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 18 ألف منزل في جزيرة أوكيناوا، كما أُلغيت عشرات الرحلات الجوية.

وأعلنت السلطات في الفيليبين الجمعة مقتل 15 شخصا على الأقل في جزيرة مينداناو جراء انزلاقات للتربة.

ولا تزال عشرات الموانئ مغلقة في أنحاء الأرخبيل.

ويُتوقَّع أن يصل الإعصار إلى الصين صباح الأحد. وتوقعت قناة “سي سي تي في” الصينية أمطارا غزيرة بشكل استثنائي في مقاطعتي تشجيانغ وفوجيان في جنوب شرق البلاد.

بورس-جوي/رك/ب ح