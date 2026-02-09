14 قتيلا جراء انهيار مبنى في طرابلس بلبنان

9 فبراير شباط (رويترز) – أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن 14 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيار مبنى سكني في مدينة طرابلس، وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ انتهت.

ونقلت الوكالة عن المدير العام للدفاع المدني العماد عماد خريش أن العمليات انتهت وأنه جرى إنقاذ ثمانية أشخاص.

وكان مسؤولون قالوا أمس الأحد إن مبنيين متجاورين انهارا.

وذكر الدفاع المدني في وقت سابق أن المبنيين كان يقطنهما 22 شخصا.

وانهارت عدة مبان سكنية قديمة في طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، خلال الأسابيع القليلة الماضية مما يسلط الضوء على تدهور البنية التحتية واستمرار حالة الإهمال، حسبما نقلت وسائل إعلام حكومية عن مسؤولين محليين.

