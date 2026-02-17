The Swiss voice in the world since 1935
14 قتيلا على الأقل في هجمات بشمال غرب باكستان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

قُتل 11 عنصر أمن على الأقل وثلاثة مدنيين بينهم طفل في هجومين بالقنابل واشتباك بين الشرطة ومسلحين في شمال غرب باكستان، حسبما أعلن مسؤول أمني.

وتأتي هذه الحوادث المنفصلة التي وقعت الاثنين في إقليم خيبر بختونخوا وأسفرت أيضا عن إصابة 25 شخصا على الأقل بجروح، فيما تتصدى قوات الأمن الباكستانية لتصاعد عمليات التمرد في الأقاليم الجنوبية والشمالية المتاخمة لأفغانستان. 

وهذا الشهر أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير انتحاري ضخم استهدف مسجدا شيعيا في العاصمة إسلام آباد، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وجرح 169 آخرين.

وقال المسؤول الأمني لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه، إن انتحاريا فجّر سيارة مفخخة مساء الاثنين في جدار مدرسة دينية بمنطقة باجور القبلية في خيبر بختونخوا. 

وأضاف “نتيجة لذلك، استشهد ثمانية من أفراد الشرطة وقوات حرس الحدود كانوا داخل المدرسة، وأصيب عشرة آخرون”.

كما “تسبب الانفجار في انهيار أسطح عدة منازل مجاورة، ما أسفر عن مقتل طفل”. 

ولم يستبعد ارتفاع عدد القتلى. 

وفي هجوم آخر في بلدة بانو انفجرت قنبلة كانت مزروعة في عربة ريكشا قرب مركز شرطة ميريان، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 17 آخرين، وفقا للمسؤول. 

– “هجمات استهدفت صينيين” –

وفي حادثة أخرى قُتل ثلاثة شرطيين وثلاثة مسلحين خلال عملية تفتيش في منطقة شانغلا. 

وقالت شرطة خيبر بختونخوا في بيان في ساعة متأخرة الاثنين إن المسلحين الذي قتلوا في الاشتباك كانوا متورطين في “هجمات استهدفت مواطنين صينيين”. 

وضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان في السنوات الأخيرة، إلا أن المشاريع الممولة من الصين أثارت استياء واسعا، فيما تعرض مواطنوها لهجمات متكررة. 

في آذار/مارس العام الماضي، قُتل خمسة صينيين يعملون في موقع بناء سد ضخم، بالإضافة إلى سائقهم، عندما استهدف انتحاري سيارتهم ما أدى إلى سقوطها في وادٍ عميق على طريق كاراكورام الجبلي السريع. 

وبكين أقرب حليف إقليمي لإسلام آباد، وكثيرا ما تقدم إليها مساعدات مالية سخية لإنقاذها من صعوبات اقتصادية متكررة. 

واستقطب الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني (CPEC) استثمارات بعشرات مليارات الدولارات في مشاريع كبرى للنقل والطاقة والبنية التحتية، ضمن مبادرة بكين “الحزام والطريق” العابرة للحدود.

وأوضح بيان الشرطة أن “قرب المنطقة من طريق الحرير جعل (المسلحين) يُشكّلون تهديدا مستمرا لهذا الممر الاستراتيجي ومشاريع التنمية الصينية”. 

وأضاف “في ضوء ذلك، أطلقت إدارة مكافحة الإرهاب وشرطة المنطقة عملية مشتركة اليوم في إطار استراتيجية مُنسّقة”.

لع-جي/غد/ب ق

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

