14 قتيلا في أوكرانيا وزيلينسكي يدعو إلى تشديد العقوبات على روسيا

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الى فرض عقوبات إضافية على روسيا بعد ضربات جديدة على شرق بلاده ليل الجمعة السبت أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل، قبل أيام من مباحثات يجريها وفدان أميركي وأوكراني في السعودية سعيا للتوصل الى هدنة في الحرب بين كييف وموسكو.

وقال زيلينسكي السبت إن وفدا أوكرانيا رفيع المستوى يضم رئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك ووزير الخارجية أندريه سيبيغا ووزير الدفاع رستم عمروف ونائب رئيس الديوان الرئاسي بافلو باليسا، سيجتمع مع فريق أميركي في السعودية الثلاثاء.

وأضاف زيلينسكي “نأمل في النقاش والاتفاق على القرارات والخطوات اللازمة”، مذكرا بأن بلاده تريد “السلام”.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن قواتها استعادت ثلاث قرى كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بجنوب البلاد، حيث تتراجع قوات كييف منذ أسابيع.

كذلك، تتصدى القوات الاوكرانية في الاسابيع الاخيرة لهجمات مجموعات صغيرة من الجنود الروس في منطقة سومي الاوكرانية الواقعة قبالة كورسك.

وقال زيلينسكي عبر تلغرام تعليقا على القصف في شرق بلاده إن “ضربات كهذه تظهر أن أهداف روسيا لم تتغير”، مضيفا “لذلك من المهم مواصلة القيام بكل ما يمكن لحماية الحياة، تعزيز دفاعنا الجوي وتشديد العقوبات على روسيا”.

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة من أنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا واصلت “قصف” أوكرانيا ورفضت إحلال السلام، بينما بدأت واشنطن مباحثات مع موسكو لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ويتطلع ترامب الذي قدمت بلاده الى كييف مساعدات عسكرية حاسمة، إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت.

ولهذه الغاية تواصل في الأسابيع الأخيرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وصعد من انتقاداته لزيلينسكي.

ورغم تلويحه بفرض عقوبات، أكد ترامب الجمعة أن بوتين “يريد وضع حدّ للحرب” متباهيا “بعلاقته الجيدة” معه.

– “كارثية” –

رغم ذلك، استهدفت ضربات روسية مناطق في شرق أوكرانيا ليلا، خصوصا مدينة دوبروبيليا في منطقة دونيتسك حيث لفتت خدمات الإسعاف عبر تلغرام الى مقتل 11 شخصا على الأقل.

كما أصيب 50 بينهم خمسة أطفال بجروح، بحسب زيلينسكي.

صباح السبت، شاهد مراسلو وكالة فرانس برس مئات من شظايا القنابل العنقودية تغطي جدران المباني المتفحمة.

أصيبت إيرينا كوستينكو (59 عاما)، وهي من سكان المدينة، بجروح في يدها بسبب تحطم الزجاج. وتتعرض بلدة دوبروبيليا لضربات بشكل منتظم، لكنها كانت “كارثية” اليوم.

وعند مغادرتها المبنى الذي تقطن فيه، رأت جارتها “ممددة على الأرض وقد فارقت الحياة مغطاة بملاءة”.

وأوضحت كوستينكو “لقد كان الأمر مروعا للغاية. لا أجد الكلمات لوصفه” مشيرة إلى أنها تناولت مهدئات لتخفف توترها.

عادت أولينا (53 عاما) لتجد أن شقتها تحولت إلى أنقاض في الصباح.

واضافت المعلمة التي يتواجد زوجها في الجبهة، أنها قررت مغادرة بلدتها بعد هذه الانفجارات “المخيفة”.

وفي منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا أيضا، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ سينوغوبوف بمقتل ثلاثة أشخاص آخرين في هجوم منفصل في بوغودوخيف.

وأطلقت روسيا صاروخين و145 طائرة مسيرة، بحسب القوات الجوية الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 31 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال ليل الجمعة السبت.

واستهدف هجوم بالطيران المسيّر مصفاة كيريشي في منطقة لينينغراد، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة ألكسندر دروجدنكو.

وأوضح “قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة أثناء اقترابها ودمّرت أخرى فوق أرض المنشأة. تضرّر الهيكل الخارجي لأحد الخزانات بسبب الحطام”.

وفي جنوب روسيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن قواتها استعادت فيكتوروفكا ونيكولاييفكا وستارايا سوروتشينا، وهي قرى كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك.

– “التعامل مع روسيا أسهل” –

استدعى الهجوم الروسي على أوكرانيا رد فعل حادا من الرئيس الأميركي الذي لوح بفرض عقوبات على موسكو.

ورأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس السبت أن الرئيس الروسي لا يبدي “أي اهتمام” بإحلال السلام في أوكرانيا، وذلك عقب الضربات الجديدة.

وكتبت كالاس عبر منصة إكس “تسقط الصواريخ الروسية بلا توقف على أوكرانيا، وتسبب مزيدا من الموت والدمار. مرة جديدة، يظهر بوتين أنه ليس مهتما بالسلام. علينا زيادة دعمنا العسكري (لكييف)، والا سيدفع مزيد من المدنيين الأوكرانيين الثمن الأغلى”.

ورأى رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك السبت أن سياسة التهدئة حيال الروس الذين وصفهم بأنهم “همجيون”، لا تؤدي سوى الى “مزيد من القنابل والضحايا” في اوكرانيا.

رغم ذلك، قال ترامب إنه يجد التعامل مع روسيا “أسهل” من التعامل مع أوكرانيا في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإنه يثق بأن بوتين “يريد وضع حدّ للحرب”، وذلك قبل أيام من مباحثات يجريها وفدان أميركي وأوكراني في السعودية.

لكن في موازاة ذلك، حجبت واشنطن “موقتا” عن أوكرانيا لقطات أقمارها الاصطناعية، وفق ما أعلن الجمعة متحدث باسم الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف قد أعلن الأربعاء أن الولايات المتحدة “أوقفت” تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف.

بالنسبة إلى الجيش الأوكراني، يوازي الدعم الاستخباري الأميركي بأهميته العتاد العسكري الذي يتم إمداده به في إطار التصدي للهجوم الروسي.

ويأتي وقف الدعم الاستخباري لأوكرانيا بعد تعليق إدارة ترامب تسليم مساعدات عسكرية أميركية لكييف إثر المشادة بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وفي ظل التوتر الراهن في العلاقة مع الولايات المتحدة، كرر زيلينسكي دعوته إلى هدنة في الجو والبحر، ورأى في الضربات الروسية الجمعة دليلا جديدا على عدم استعداد موسكو لمسار السلام.

ويزور زيلينسكي السعودية الإثنين للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبيل لقاء من المقرر أن يُعقد الأسبوع المقبل في مدينة جدة، بين وفد أميركي وآخر أوكراني.

ويرمي الاجتماع إلى تحديد “إطار اتفاق سلام ووقف لإطلاق النار”، بحسب الموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي مواجهة وقف الدعم الأميركي لأوكرانيا، أعطى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الذين اجتمعوا في بروكسل الخميس في قمة استثنائية بشأن أوكرانيا، الضوء الأخضر لخطة لـ”إعادة تسليح أوروبا” تقضي برصد حوالى 800 مليار يورو وتؤكّد “ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير”.

من جهته، تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني البانيزي “المساهمة” في “تحالف من المتطوعين” من أجل حفظ السلام في أوكرانيا في اطار أي اتفاق محتمل مع روسيا، بحسب ما اعلن نظيره البريطاني كير ستارمر السبت.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن الجانبين تشاورا هاتفيا صباح السبت.

و”تحالف المتطوعين” الذي لم تحدد معالمه بعد، تحدث عنه ستارمر الأحد خلال قمة جمعت 15 من قادة الاتحاد الأوروبي في لندن بهدف ضمان “سلام دائم” في أوكرانيا.

بور-لغو/كام-ريم/ب ق