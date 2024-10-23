14 قتيلا وإجلاء عشرات الآلاف جراء عاصفة مدارية تضرب الفيليبين

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حاول عناصر الإنقاذ في الفيليبين الوصول الأربعاء إلى سكان حاصرتهم مياه الفيضانات جراء العاصفة المدارية “ترامي” التي أودت بحياة أربعة عشر شخصا وشردت 32 ألف شخص على الأقل مع توجهها نحو الساحل الشرقي، بحسب السلطات.

وحوّلت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الشوارع إلى أنهار وأغرقت قرى بأكملها وطمرت مركبات تحت الرواسب البركانية التي جرفتها الأمطار الغزيرة في منطقة كامارينز سور.

وفرّ 32 ألف شخص على الأقل من منازلهم في شمال الفيليبين، بحسب ما ذكرت الشرطة، مع اقتراب العاصفة من جزيرة لوزون الرئيسية في البلاد.

وفي منطقة بيكول، على بعد حوالى 400 كيلومتر جنوب شرق مانيلا، تعيق الفيضانات التي بلغ منسوبها مستوى “مرتفعا بشكل غير متوقع” جهود الإنقاذ.

وقالت الناطقة باسم شرطة المنطقة لويزا كالوباكيب لوكالة فرانس برس “أرسلنا فرق إنقاذ لكننا واجهنا صعوبة في الدخول إلى بعض المناطق نظرا إلى ارتفاع المياه وقوتها الجارفة”.

أفاد رئيس الشرطة المحلية ايروين روبوليون فرانس برس أن أحد عشر شخصا غرقوا في مياه الفيضانات في مدينة بيكول في ناغا.

وذكرت الشرطة أن امرأة مسنة غرقت في محافظة كزون جنوب شرق العاصمة، بينما لقي طفل حتفه بعدما سقط في قناة غمرتها المياه.

وأعلن الدفاع المدني في مانيلا مقتل شخص جراء سقوط غصن شجرة.

وحتى الثامنة مساء (12,00 ت غ)، كان مركز العاصفة “ترامي” على بعد 150 كيلومترا شرق محافظة إيزابيلا في منطقة لوزون تصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 95 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

ويتوقع أن تضرب العاصفة ساحل ايزابيلا ليلا أو صباح الخميس على أن تتراجع قوتها بشكل طفيف أثناء عبورها الجزيرة وتوجهها نحو بحر الصين الجنوبي، بحسب الهيئة.

وسقط بالفعل أكثر من 500 ملليمتر من الأمطار على المنطقة خلال 24 ساعة، أي ما يزيد عن المعدل الشهري.

– “الأسوأ قادم” –

وأظهرت صور تحققت فرانس برس من صحتها الأربعاء شوارع مغمورة بمياه الفيضانات الموحلة في بلدة باتو في محافظة كامارينز سور التي بلغت مستوى أسطح المنازل والمتاجر.

وقالت كارين تاباغان وهي من سكان المنطقة لفرانس برس إن “الوضع يزداد خطورة. ننتظر وصول فرق الإنقاذ”.

وفي ناغا، على بعد حوالى 4 كيلومترات عن باتو، غمرت مياه الفيضانات نصف القرى الـ600 في المنطقة.

وخلال اجتماع طارئ لوكالات حكومية الأربعاء، أفاد الرئيس فرديناند ماركوس بأن “الأسوأ قادم”.

وقال “أشعر بنوع من العجز لأن.. كل ما يمكننا القيام به هو الانتظار والتشبث بالأمل والدعاء عل الأضرار تكون أخف وطأة ولا يسقط ضحايا”.

يتم إيواء العائلات التي أُجبرت على ترك منازلها في بيكول في حوالى 2500 مركز في المنطقة.

وقالت كالوباكيب “هناك أيضا انهيارات طينية بركانية في ألباي بسبب الأمطار”، في إشارة إلى الرواسب البركانية التي تتدفق من بركان مايون الشهير.

وتكثر الأعاصير في المنطقة ومحيطها في هذا الوقت من العام.

لكن دراسة أظهرت مؤخرا أنها تتشكل بشكل متزايد على مسافة أقرب من السواحل، وتشتد بشكل أسرع وتدوم مدة أطول فوق اليابسة بسبب تغير المناخ.

وتضرب نحو 20 عاصفة كبيرة وإعصارا الفيليبين أو المياه المحيطة بها كل عام، ملحقة أضرارا بالمنازل والبنى التحتية مع سقوط عشرات القتلى.

بام/لين-ريم/ص ك