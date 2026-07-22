15 جريحا اثر اصطدام قطاري ترامواي في روتردام

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أصيب 15 شخصا بجروح على الأقل جراء اصطدام قطاري ترامواي على جسر رئيسي في مدينة روتردام الهولندية الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون.

ويعد جسر إيراسموس الذي يمر فوق نهر ماس معلما مهمّا في المدينة الساحلية.

وأظهر تسجيل مصوّر من الجسر قطار ترامواي يصطدم بآخر من الخلف، ما أدى إلى تناثر الحطام في الطريق وإلحاق أضرار في القطارين.

ورأى مراسل فرانس برس في الموقع أضرارا كبيرة لحقت بالقطارين.

وأغلقت السلطات الموقع كما أُغلق الجسر الذي يعد رئيسيا بالنسبة لحركة النقل في المدينة، أمام حركة السير في الاتجاهين.

وسارع عشرات المسعفين إلى المكان لإجلاء الجرحى.

وأفادت سلطات روتردام بداية عن إصابة 18 شخصا قبل أن تصحح العدد إلى 15، بينهم شخص إصابته خطيرة نُقل إلى المستشفى، بحسب شبكة البث الوطنية “إن أو إس”.

وقالت شركة “آر إي تي” التي تشغل قطارات التراموي في المدينة “اطلعنا على التسجيل المصوّر ونشعر بصدمة عميقة”.

وأضافت في بيان “سنقوم بالتعاون مع أجهزة الطوارئ بكل شكل الطرق الممكنة لتحديد كيف حصل ذلك”.

ريك/لين/ع ش