15 قتيلا على الأقل في قصف روسي ليلي على منطقة كييف

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أسفرت هجمات ليلية شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة العشرات وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء، في أحدث موجة من الضربات الدامية الروسية على العاصمة الأوكرانية.

وأشار سلاح الجو الأوكراني في تقرير الأربعاء إلى أن القوات الروسية أطلقت 115 طائرة مسيّرة و28 صاروخا فائق السرعة، من بينها صواريخ بالستية.

وتابع أنه أسقط 98 طائرة مسيرة من دون أن يأتي على ذكر إسقاط أي صاروخ، في وقت تشكو فيه كييف منذ أسابيع نقصا حادا في الذخائر المضادة للصواريخ البالستية، وتطالب حلفاءها منذ أشهر بتزويدها مزيدا من صواريخ باتريوت الاعتراضية الأميركية لحماية مجالها الجوي.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات في المدينة بُعيد منتصف الليل (21,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، بعدما حذّر سلاح الجو الأوكراني من هجمات بصواريخ بالستية.

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف أن وابلا من الصواريخ والمسيّرات ألحق أضرارا بمبان سكنية وعدد من المستودعات.

وكتبت على تلغرام “يستهدف العدو مجددا المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل متعمد”.

كما أفادت بمقتل امرأة وإصابة 24 آخرين على الأقل في الهجمات التي تسببت في اندلاع حرائق في أربع مناطق من العاصمة.

وأعلنت السلطات المحلية مقتل 14 شخصا آخرين جراء الضربات في منطقة كييف، مشيرة إلى إصابة أكثر من 20 شخصا في المناطق المحيطة بالعاصمة.

وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام “شهدت منطقة كييف الليلة واحدة من أكثر الهجمات المعادية مأساوية حتى الآن.”

وأضاف “جلبت روسيا مجددا الموت والدمار إلى أرضنا وحصدت أرواح المدنيين. وسيكون هناك حساب عادل على كل جريمة من هذا النوع”.

وفي حصيلة كبيرة أخرى في الأيام الماضية، أسفرت هجمات روسية على كييف وضواحيها السبت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، فيما أغرقت مسيّرات أوكرانية سفينة حاويات روسية ضخمة في البحر الأسود.

– صيد متعمد –

وباتت الهجمات بالطائرات المسيرة من سمات هذا النزاع، وتعتمد عليها أوكرانيا لتصعيد هجماتها على البنية التحتية المدنية في روسيا، بما في ذلك منشآت النفط والغاز ومراكز الخدمات اللوجستية.

وقُتل خمسة أشخاص وأُصيب عشرة آخرون في منطقة موسكو صباح الثلاثاء، جراء هجمات استهدفت مستودعات شركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلدبيريز.

وقال رئيس بلدية موسكو الأربعاء إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت عشر طائرات مسيّرة على الأقل كانت متجهة إلى العاصمة الروسية.

من جانبه، أعلن حاكم منطقة تولا الواقعة جنوب موسكو أن الدفاعات الروسية أسقطت 107 طائرات مسيّرة أوكرانية في المنطقة خلال الليل.

وأضاف أن مبنيين سكنيين على الأقل تعرضا لأضرار، مشيرا إلى سقوط طائرة مسيّرة داخل مجمع لوجستي تابع لشركة وايلدبيريز في المنطقة، مما أسفر عن اندلاع حريق فيه.

وقالت الشركة التي تتهمها أوكرانيا بتخزين قطع للطائرات المسيّرة ومساندة الجيش الروسي إنها أمرت بـ”إخلاء احترازي” للموقع.

وفي المقابل،أعربت أوكرانيا الثلاثاء عن استيائها من فيديو يُظهر طائرة مسيرة تطارد رجلا وتستهدفه في مدينة خيرسون، واصفة ما حصل بأنه عملية “صيد” للمدنيين.

وكثّف الجانبان هجماتهما المتبادلة البعيدة المدى في الأسابيع الأخيرة، فيما زادت روسيا استخدامها للصواريخ بأكثر من الضعف خلال تموز/يوليو، وفق ما أظهر تحليل أجرته وكالة فرانس برس.

وأعرب مراقبون حقوقيون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تزايد أعداد الضحايا المدنيين التي بلغت أعلى مستوياتها منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نقص الصواريخ الاعتراضية للصواريخ البالستية “لا يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على شن هجمات تحصد الأرواح”.

والتقى نظيره الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي سعيا للحصول على موافقة واشنطن على منح تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت محليا.

من جهتها، قالت روسيا إن هجوم السبت استهدف “منشآت الصناعات العسكرية ومراكز الخدمات اللوجستية”.

ومن بين المباني التي تضررت في كييف، مبنى سفارة ليتوانيا بالإضافة إلى مبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق.

بور-لغا/ره/خلص