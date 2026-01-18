15 قتيلا على الأقل وإجلاء 50 ألف شخص جراء حرائق في تشيلي

قضى 15 شخصا على الأقل جراء حرائق ضربت منطقتين في جنوب تشيلي وأجبرت أكثر من 50 ألف شخص على إخلاء منازلهم، بحسب ما أفادت السلطات الأحد.

واندلعت الحرائق السبت في مقاطعتي نيوبله وفيوفيو الواقعتين على بعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب من سانتياغو، في خضم فصل الصيف الجنوبي الذي يتّسم بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح عاتية.

وقال وزير الأمن لويس كورديرو لصحافيين إنّ 15 شخصا على الأقل قضوا جراء الحرائق، وإنه تمّ إجلاء أكثر من 50 ألف شخص.

وتعد بلدتا بينكو وليركوين قرب مدينة كونثبثيون الأكثر تضررا.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس المتواجدون في الموقع بأن النيران أتت بالكامل على منازل عدة.

وقال الطالب ماتياس سيد (25 عاما) من بينكو لفرانس برس “في الساعة 2,30 صباحا، خرج الحريق عن السيطرة”، وأشار إلى أن النيران أتت على منازل الحي المجاور.

وأوضح أن انتشار النيران كان “سريعا جدا”، ما حال دون محاولة إنقاذ أي مقتنيات، وتابع “أعتقد أننا لو بقينا 20 دقيقة إضافية، لكنا قضينا احتراقا”.

وقال رئيس بلدية بينكو رودريغو فيرا في حديث لصحافيين إن 14 شخصا لقوا حتفهم في هذه البلدة وحدها.

– “خارج عن السيطرة” –

وطغت مشاهد الدمار أيضا على مدينة ليركوين الساحلية الصغيرة المجاورة والبالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة.

وقال أليخاندرو أريدوندو، أحد سكان البلدة (57 عاما) لفرانس برس “انتشر الحريق في ثوان وأتى على أحياء عدة”.

وأضاف وقد بدت من خلفه عوارض خشبية وبقايا خرسانية يتصاعد منها الدخان “نجا أشخاص كثر من النيران بالفرار نحو الشاطئ”.

ولفت إستيبان كراوس، مدير المؤسسة الوطنية للغابات (كوناف) في فيوفيو إلى أن الأحوال الجوية “صعبة جدا”، والحريق “خارج عن السيطرة تماما”.

وتتوقع الأرصاد الجوية في المنطقتين تجاوز الحرارة 30 درجة مئوية وهبوب رياح قوية.

ووصف وزير الداخلية ألفارو إليزالدي الوضع بأنه “معقد”، قائلا “الأحوال الجوية غير مواتية في الساعات القليلة المقبلة، ويتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية”.

وتم حشد نحو 3700 عنصر إطفاء لمكافحة النيران.

وأعلن رئيس البلاد غابرييل بوريتش حالة الكارثة الطبيعية، وهو إجراء يسمح بنشر الجيش.

وكتب الرئيس اليساري المنتهية ولايته في منشور على اكس “في ظلّ الحرائق الخطيرة، قرّرتُ إعلان حالة الكارثة الطبيعية في منطقتي نيوبله وفيوفيو”.

في السنوات الأخيرة، اشتدّت وطأة الحرائق الحرجية في تشيلي لا سيّما في الوسط الجنوبي.

وفي الثاني من شباط/فبراير 2024، اندلعت عدّة حرائق في محيط مدينة فينيا ديل مار على مسافة 110 كيلومترات من مدينة سانتياغو في اتجاه الشمال الغربي، أودت بـ138 شخصا وفق أحدث الأرقام. كما تضرر 16 ألف شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

