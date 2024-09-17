15 قتيلا في حادثي انزلاق تربة في المكسيك

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قضى 15 شخصا في حادثي انزلاق تربة في في وسط المكسيك أدى الأول إلى مقتل تسعة السبت فيما أودى الثاني بستة آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين.

وطال الحادث الأول قرية في منطقة خيلوتسينغو في ولاية مكسيكو قرب العاصمة.

وقال المنسق الوطني للحماية المدنية في بيان “حتى الآن انتشلنا تسع جثث وانقذنا ثلاثة اشخاص”.

والسبت أعلنت فرق الإغاثة مقتل رضيع في شهره الثالث ولم توضح الحماية المدنية ما إذا كان احتسب من بين القتلى التسعة.

ونقل 132 شخصا إلى مراكز إيواء موقتة على ما قالت السلطات الفدرالية والمحلية. ويشارك نحو 600 جندي وعنصر إغاثة في العمليات.

والاثنين تسببت أمطار غزيرة بحادث انزلاق تربة جديد طمر منزلا في مدينة ناوكالبان في ولاية مكسيكو أيضا، على ما ذكرت فرق الحماية المدنية عبر منصة اكس.

وأكدت السلطات المحلية لمحطة “تيليفيسا” التلفزيونية أن ستة أشخاص يبدو أنهم من عائلة واحدة قضوا بعدما علقوا داخل المنزل في حين أصيب ثلاثة آخرون.

والانهيارات الأرضية شائعة في المكسيك، خصوصا في موسم الأمطار والأعاصير الذي يمتد من أيار/مايو إلى تشرين الثاني/نوفمبر.

وتشهد البلاد نشاطا زلزاليا كبيرا أيضا.

جل/بم-غ ر/غد