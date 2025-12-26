The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

15 مصابا في هجوم باستخدام سكين ومادة سائلة في اليابان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أصيب 15 شخصا في مصنع بوسط اليابان إثر هجوم بسكين وبمادة سائلة مجهولة، وفق حصيلة محدثة صدرت عن أجهزة الإسعاف.

وقال مسؤول في قسم الدفاع المدني في مدينة ميشيما بمنطقة شيزوكا لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن  “الأشخاص الخمسة عشر نقلوا جميعهم إلى المستشفى”.

وقد أفادت حصيلة سابقة بسقوط أربعة عشر مصابا.

ومن بين المصابين الخمسة عشر، تعرّض ثمانية للطعن وأصيب سبعة بسائل أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها أنه ماء جافيل.

وتطلّبت حالة خمسة أشخاص “رعاية طارئة” من دون أن تُعرف مدى خطورة إصاباتهم، بحسب الدفاع المدني الذي أشار إلى أن كلّ المصابين ظلّوا واعين.

وأفاد توموهارو سوجياما من الدفاع المدني في ميشيما بورود مكالمة هاتفية حوالى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (07,30 صباحا بتوقيت غرينتش) من مصنع مطاط قريب، تفيد بتعرض “خمسة أو ستة أشخاص للطعن” واستخدام “سائل رذاذي”. 

وذكرت وسائل إعلام يابانية، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون “إن إتش كاي” أن رجلا أوقف بشبهة محاولة القتل. 

وأشار توموهارو سوجياما إلى أن 17 مركبة إسعاف أرسلت إلى المكان، من بينها 11 سيارة إسعاف.

وأظهرت لقطات جوية بثتها “إن إتش كاي” مسعفين ومركبات إسعاف وشاحنات للإطفائية أمام المصنع.

وقد وقع الهجوم في مصنع بمدينة ميشيما تابع لشركة يوكوهاما رابر المتخصصة في تصنيع إطارات الشاحنات والحافلات، وفق موقعها الإلكتروني.

وقلما تقع جرائم عنيفة في اليابان حيث معدل جرائم القتل منخفض في ظل قوانين أسلحة من الأشد صرامة في العالم.

ومع ذلك، تقع هجمات بالسكاكين وحتى عمليات إطلاق نار من حين لآخر، ومنها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عام 2022.

وفي عام 1995، أودى هجوم بغاز السارين في مترو طوكيو بحياة 14 شخصا وأسفر عن آلاف الإصابات.

تمو/ح س-م ن/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية