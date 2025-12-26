15 مصابا في هجوم باستخدام سكين ومادة سائلة في اليابان

أصيب 15 شخصا في مصنع بوسط اليابان إثر هجوم بسكين وبمادة سائلة مجهولة، وفق حصيلة محدثة صدرت عن أجهزة الإسعاف.

وقال مسؤول في قسم الدفاع المدني في مدينة ميشيما بمنطقة شيزوكا لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن “الأشخاص الخمسة عشر نقلوا جميعهم إلى المستشفى”.

وقد أفادت حصيلة سابقة بسقوط أربعة عشر مصابا.

ومن بين المصابين الخمسة عشر، تعرّض ثمانية للطعن وأصيب سبعة بسائل أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها أنه ماء جافيل.

وتطلّبت حالة خمسة أشخاص “رعاية طارئة” من دون أن تُعرف مدى خطورة إصاباتهم، بحسب الدفاع المدني الذي أشار إلى أن كلّ المصابين ظلّوا واعين.

وأفاد توموهارو سوجياما من الدفاع المدني في ميشيما بورود مكالمة هاتفية حوالى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (07,30 صباحا بتوقيت غرينتش) من مصنع مطاط قريب، تفيد بتعرض “خمسة أو ستة أشخاص للطعن” واستخدام “سائل رذاذي”.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون “إن إتش كاي” أن رجلا أوقف بشبهة محاولة القتل.

وأشار توموهارو سوجياما إلى أن 17 مركبة إسعاف أرسلت إلى المكان، من بينها 11 سيارة إسعاف.

وأظهرت لقطات جوية بثتها “إن إتش كاي” مسعفين ومركبات إسعاف وشاحنات للإطفائية أمام المصنع.

وقد وقع الهجوم في مصنع بمدينة ميشيما تابع لشركة يوكوهاما رابر المتخصصة في تصنيع إطارات الشاحنات والحافلات، وفق موقعها الإلكتروني.

وقلما تقع جرائم عنيفة في اليابان حيث معدل جرائم القتل منخفض في ظل قوانين أسلحة من الأشد صرامة في العالم.

ومع ذلك، تقع هجمات بالسكاكين وحتى عمليات إطلاق نار من حين لآخر، ومنها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عام 2022.

وفي عام 1995، أودى هجوم بغاز السارين في مترو طوكيو بحياة 14 شخصا وأسفر عن آلاف الإصابات.

