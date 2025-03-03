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17,24 مليار درهم التصرفات العقارية لأبوظبي خلال أول شهرين من 2025

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سجلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال أول شهرين من العام الحالي، تصرفات بقيمة 17,24 مليار درهم (4,694 مليارات دولار)، وذلك عبر تداول أكثر من 5 آلاف تصرف عقاري، على ما اوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ هذه الأرقام “تعكس النشاط الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة”.

ووفقاً لمنصة “داري” التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة التداولات العقارية للبيع 9,8 مليارات درهم (2,668 مليار دولار) منذ بداية العام، وذلك لـ 2,676 تصرفا، فيما بلغت قيمة تصرفات الرهون خلال الفترة ذاتها 7,2 مليارات درهم (1,9 مليار دولار) لـ 2,352 تصرفا، كما بلغ إجمالي قيمة تصرفات الانتفاع أكثر من 229 مليون درهم (62,354 مليون دولار) لـ 28 عقارا.

واستنادا إلى الاحصاءات الصادرة عن المنصة، بلغت القيمة الإجمالية عمليات البيع والرهون العقارية لإمارة أبوظبي نحو 12,5 مليار درهم (3,403 مليارات دولار)، عبر تنفيذ 3,778 معاملات بيع ورهن عقاري على مختلف الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأوضح الوكالة أنّ هذه الأرقام تشير إلى “مواصلة إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري والأكثر موثوقية”، ما عزته إلى “تنوع المعروض والتزامها بالشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي”.

هت/الح

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