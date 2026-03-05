18 قتيلا على الأقل بضربة لمسيرات بالقرب من الحدود الجنوبية للسودان (مصدر طبي)

أسفرت ضربة بطائرات مسيرة على مدينة المجلد التي تسيطر عليها قوّات الدعم السريع بالقرب من الحدود مع جنوب السودان عن مقتل 18 شخصا على الأقل الأربعاء، بحسب ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس الخميس، في هجوم نسبه إلى الجيش السوداني.

واتّهمت قوّات الدعم السريع أيضا الجيش باستهداف “سوق مدينة المجلد بولاية غرب كردفان، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين العزّل”.

وأفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس بمقتل “18 شخصا وجرح 25، بعضهم إصابتهم حرجة نتيجة قصف مسيّرة الجيش للمدينة”.

وتقع المجلد في ولاية غرب كردفان، على بعد عشرات الكيلومرات من جنوب بابنوسة آخر معقل في المنطقة للجيش استولت عليه قوّات الدعم السريع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويتحارب الجيش وقوّات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

وأصبحت كردفان خط المواجهة الرئيسي في السودان منذ أحكمت قوّات الدعم السريع قبضتها على إقليم دارفور بعد سقوط الفاشر في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وتعتبر كردفان، الغنية بالنفط والأراضي الزراعية، نقطة عبور محورية بين دارفور في الغرب الذي تسيطر عليه الدعم السريع، والخرطوم ومدن شرق السودان الواقعة تحت سيطرة الجيش.

وفيما لا تزال المباحثات بشأن هدنة إنسانية متعثّرة، دعت الأمم المتحدة مرارا الأطراف المتنازعة التي يزداد عتادها الحربي تطوّرا إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني.

