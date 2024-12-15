18 قتيلا في ضربات إسرائيلية ليلية في قطاع غزة

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أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن 18 فلسطينيا قتلوا في غارات عدة شنها سلاح الجو الإسرائيلي ليل السبت الأحد في مناطق متفرقة في القطاع.

وقال بصل لوكالة فرانس برس إن الدفاع المدني “نقل 18 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين جراء استمرار العدوان والقصف الجوي والمدفعي الاسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم” الأحد.

وأوضح بصل “استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية جوية استهدفت منزلا في شارع النفق وسط مدينة غزة، و3 شهداء آخرين وهم أشقاء من عائلة طوطح، في قصف الاحتلال بصاروخ من الطيران الحربي منزلاً لعائلة طوطح في حي الزيتون بمدينة غزة، كما استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد اخر في استهداف شقة لعائلة العطل ومنزل لعائلة عروق في حي الشيخ رضوان في غزة”.

وأضاف أنه ” نقل 4 شهداء و8 جرحى إثر قصف إسرائيلي بصاروخ، استهدف خيمة تؤوي عشرات النازحين في دير البلح” في وسط قطاع غزة.

وأضاف أنه “استشهد المواطن أبو علاء خلف وزوجته واثنتين من بناته وإصيب آخرون من عائلة الزعانين جراء قصف مدفعي فجرا ، في شارع السلطان عبد الحميد في بلدة بيت حانون” في شمال القطاع.

من جهته قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، لوكالة فرانس برس إن “الاحتلال يواصل القصف الجوي والمدفعي باتجاه مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة” في شمال القطاع، موضحاً أنه “منع الوفد الطبي من الوصول للمشفى، حيث نعاني من نقص بالكوادر الطبية نتيجة الاستهداف الاسرائيلي واستشهاد عدد كبير من الأطباء والممرضين”.

وقال أبو صفية “لا نستطيع تقديم العلاجات اللازمة للمصابين والمرضى، نظرًا لاستمرار منع إدخال الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية للمشفى”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي “سمح بتحويل وإجلاء 5 مرضى من داخل مستشفى كمال عدوان” مبيّناً أن ” أكثر من مئة مريض ومصاب لا يزالون في المستشفى الذي تحاصره دبابات إسرائيلية”.

ومنذ أكثر من شهرين يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية واسعة

في شمال القطاع.

ع ز/غ ر