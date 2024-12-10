1830 مشاركا بحملة “الإمارات نظيفة” في أبوظبي

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شارك 1830 شخصا في قافلة الدورة الـ23 من حملة “الإمارات نظيفة” التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وذلك خلال فعاليتها في إمارة أبوظبي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ الحملة ستستكمل “مسيرتها وصولاً إلى الشارقة يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، ثم الفجيرة يوم 11 ورأس الخيمة يوم 12 لتختتم فعالياتها يوم 14 كانون الأول/ديسمبر في أمارة أم القيوين”.

وأضافت أنّ “الحملة التي التأمت فعالياتها في منطقة الرحبة في أبوظبي شهدت إقبالاً لافتاً من 1830 مشاركاً من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية والمدارس والأسر والمجموعات التطوعية”.

وأشارت إلى انها جمعت “7,327 كلغ من النفايات عبر منطقة مترامية الأطراف تمتد على مساحة 20 كيلومترا”.

كما نظمت مدينة “إيكاد” السكنية ومدينة “لابوتيل” العمالية في إطار الحملة، فعاليات خاصة داخل معسكرات العمال، ما ساهم في جمع 17,066 كلغ من النفايات، بحسب الوكالة.

وقالت العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة حبيبة المرعشي إن حملة “الإمارات نظيفة توحد الناس من جميع مناحي الحياة لوضع أهداف بيئية مستدامة داخل الدولة وتثبت للعالم كيف يمكن التغلب على التحديات من خلال الجهود التكاتفية”.

هت/الح