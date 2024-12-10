مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

1830 مشاركا بحملة “الإمارات نظيفة” في أبوظبي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

شارك 1830 شخصا في قافلة الدورة الـ23 من حملة “الإمارات نظيفة” التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وذلك خلال فعاليتها في إمارة أبوظبي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ الحملة ستستكمل “مسيرتها وصولاً إلى الشارقة يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، ثم الفجيرة يوم 11 ورأس الخيمة يوم 12 لتختتم فعالياتها يوم 14 كانون الأول/ديسمبر في أمارة أم القيوين”.

وأضافت أنّ “الحملة التي التأمت فعالياتها في منطقة الرحبة في أبوظبي شهدت إقبالاً لافتاً من 1830 مشاركاً من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية والمدارس والأسر والمجموعات التطوعية”.

وأشارت إلى انها جمعت “7,327 كلغ من النفايات عبر منطقة مترامية الأطراف تمتد على مساحة 20 كيلومترا”.

كما نظمت مدينة “إيكاد” السكنية ومدينة “لابوتيل” العمالية في إطار الحملة، فعاليات خاصة داخل معسكرات العمال، ما ساهم في جمع 17,066 كلغ من النفايات، بحسب الوكالة.

وقالت العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة حبيبة المرعشي إن حملة “الإمارات نظيفة توحد الناس من جميع مناحي الحياة لوضع أهداف بيئية مستدامة داخل الدولة وتثبت للعالم كيف يمكن التغلب على التحديات من خلال الجهود التكاتفية”.

هت/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
20 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
372 إعجاب
250 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية