19 قتيلا جراء اصطدام طائرة عسكرية بنغلادشية بمدرسة في دكا

afp_tickers

4دقائق

اصطدمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو في بنغلادش بمدرسة في العاصمة دكا أثناء قيامها برحلة تدريب الإثنين، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل بينهم العديد من التلاميذ، وفق حصيلة رسمية.

وهذه الحصيلة هي الأسواء لكارثة جوية في بنغلادش منذ عقود.

وأفاد المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الحكومة الانتقالية أنّ الطيّار توقير إسلام ساغار توفي متأثرا بجروحه.

وأدى سقوط الطائرة على مدرسة مايلستون في شمال غرب العاصمة دكا إلى إصابة مئة شخص آخرين بجروح، غالبيتهم من التلاميذ الذي تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و12 عاما.

ونُقل العديد من المصابين إلى المعهد الوطني للحروق، حيث أفاد مدير المعهد محمد ناصر الدين وكالة فرانس برس بأن حوالى عشرين منهم في حالة حرجة.

أقلعت الطائرة الصينية الصنع من طراز “إف-7 بي جي آي” في الساعة 13,06 بالتوقيت المحلي (07,06 بتوقيت غرينتش) من قاعدة خندقار في ضواحي العاصمة لكنها أصيبت بعضل فني، وفق الجيش، قبل أن تصطدم بعد ذلك بوقت قصير بمدرسة “مايلستون سكول إند كولدج”.

وقال الجيش في بيان “السبب الدقيق قيد التحقيق”. وأضاف أن الطيار الملازم توقير إسلام ساغار، حاول دون جدوى توجيه طائرته المتهاوية بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة. … رغم بذله قصارى جهده، تحطمت الطائرة على مبنى مدرسة مايلستون المؤلف من طبقتين”.

وأفاد مصور فرانس برس في المكان أنّ عناصر الإنقاذ هرعوا إلى موقع الحادث حيث قاموا بانتشال الضحايا من تحت أنقاض المبنى المتضرّر.

– “اشتعلت النيران في كل شيء” –

وقال أحد الطلاب ويدعى شفيع الرحمن شافي (18 عاما) لفرانس برس، “كانت هناك طائرتان مقاتلتان (في السماء)، سقطت إحداهما هنا على جزء (من المبنى) حيث كانت تُدرّس حصّة اللغة الإنكليزية لتلاميذ المرحلة الابتدائية”.

وأضاف الشاب الذي كان موجودا في أحد ملاعب المدرسة عند وقوع الحادث، أنّ “أصيب عدد كبير من الطلاب والمعلّمين بجروح”.

وتابع “سمعنا دويا قويا. شعرنا بما يشبه هزّة أرضية. ثم أشتعلت النيران في كلّ شيء”.

وسارع العديد من أولياء أمور الطلاب إلى المعهد الوطني للحروق لمحاولة التعرّف على هوية أبنائهم، وفقا لصحافية في فرانس برس.

وقال تُفضل حسين (30 عاما) لفرانس برس “بحثنا عن ابن عمي البالغ من العمر 12 عاما في عدّة مستشفيات”. وأضاف باكيا “أخيرا، وجدنا جثّته هنا”.

وفي أول المساء، كانت العديد من الأمهات متجمعات أمام المستشفى وهن يبكين.

وتجمع عشرات الأشخاص في المكان في الطابور للتبرع بالدم.

وأعرب رئيس الحكومة الانتقالية، محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، في منشور على منصة إكس، عن “حزنه العميق وألمه”.

وقال “إنها لحظة حزن عميق تعيشها الأمة بأسرها … الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في أسباب الحادث وتقديم المساعدة للجميع”.

وأعلنت السلطات الثلاثاء يوم حداد وطني في كافة أنحاء البلاد.

في العام 1984، تحطّمت طائرة تابع لشركة بيمان من طراز “فوكر” “إف-27” أثناء توجّهها من ميناء شيتاغونغ (جنوب غرب) إلى دكا، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 49 شخصا.

سا-ممد-با/ناش/ص ك