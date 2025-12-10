The Swiss voice in the world since 1935
19 قتيلا في انهيار مبنيين في فاس بالمغرب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قضى 19 شخصا لدى انهيار مبنيين متجاورين من أربعة طوابق ليل الثلاثاء الأربعاء في أحد أحياء فاس في شمال المغرب، وفق حصيلة مؤقتة نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

كما أفادت الوكالة عن إصابة 16 شخصا بـ”إصابات متفاوتة الخطورة” فيما “تتواصل إلى حدود الساعة عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض”.

وأوضحت أن الحادث وقع في حي المستقبل في منطقة المسيرة، وأن ثماني عائلات كانت تقطن المبنيين. 

ولفتت السلطات المحلية إلى أن الحصيلة قد ترتفع في الساعات المقبلة. 

وأوردت وكالة الأنباء المغربية “انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ” و”تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط البنايتين المنهارتين وإجلاء قاطني المنازل المجاورة، كإجراء احترازي”.

ونُقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي في فاس، وفق المصدر نفسه.

في أيار/مايو، قضى تسعة أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في فاس. وقال مصدر من السلطات المحلية لوكالة فرانس برس إن المبنى “كان مدرجا على قائمة المباني المهددة بالانهيار، وقد صدر أمر إخلاء لسكانه”.

وفي شباط/فبراير 2024، لقي خمسة أشخاص حتفهم في انهيار منزل في المدينة القديمة بفاس.

وفي عام 2016، وفي غضون أسبوع واحد، قضى طفلان في انهيار منزل في مراكش (غربا)، بينما أسفر انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق في الدار البيضاء (شمال غرب) عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين.

انر/ح س/دص

