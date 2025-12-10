19 قتيلا في انهيار مبنيين في فاس بالمغرب

قضى 19 شخصا لدى انهيار مبنيين متجاورين من أربعة طوابق ليل الثلاثاء الأربعاء في أحد أحياء فاس في شمال المغرب، وفق حصيلة مؤقتة نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

كما أفادت الوكالة عن إصابة 16 شخصا بـ”إصابات متفاوتة الخطورة” فيما “تتواصل إلى حدود الساعة عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض”.

وأوضحت أن الحادث وقع في حي المستقبل في منطقة المسيرة، وأن ثماني عائلات كانت تقطن المبنيين.

ولفتت السلطات المحلية إلى أن الحصيلة قد ترتفع في الساعات المقبلة.

وأوردت وكالة الأنباء المغربية “انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ” و”تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط البنايتين المنهارتين وإجلاء قاطني المنازل المجاورة، كإجراء احترازي”.

ونُقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي في فاس، وفق المصدر نفسه.

في أيار/مايو، قضى تسعة أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في فاس. وقال مصدر من السلطات المحلية لوكالة فرانس برس إن المبنى “كان مدرجا على قائمة المباني المهددة بالانهيار، وقد صدر أمر إخلاء لسكانه”.

وفي شباط/فبراير 2024، لقي خمسة أشخاص حتفهم في انهيار منزل في المدينة القديمة بفاس.

وفي عام 2016، وفي غضون أسبوع واحد، قضى طفلان في انهيار منزل في مراكش (غربا)، بينما أسفر انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق في الدار البيضاء (شمال غرب) عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين.

