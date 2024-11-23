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19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة (الدفاع المدني)

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أفاد الدفاع المدني في غزة صباح السبت بمقتل 19 شخصا، بينهم أطفال، في غارات ليلية إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس “استشهد 19 مواطنا واصيب أكثر من 40 آخرين غالبيتهم في ثلاث مجازر في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم على قطاع غزة”.

وأضاف أن إحدى الغارات استهدفت منزلا في حي الزيتون في مدينة غزة وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جميعهم من العائلة نفسها، وإصابة عشرة آخرين.

وقال عبدالله شلدان أحد أفراد الأسرة التي هُدم منزلها بالكامل، لوكالة فرانس برس “ماذا فعل هؤلاء الناس؟ كانوا نائمين في منازلهم، وهم مدنيون لا علاقة لهم بحماس أو المقاومة”.

وأضاف بصل أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا “منزل المواطن علاء أبو سبلة، واستشهد 6 من أفراد العائلة وأصيب 26 آخرون من النازحين في الخيام المجاورة للمنزل”.

وقالت أم محمد أبو سبلة (62 عاما) “كنت في الخيمة بمنطقة المواصي، اتصل بي أحد الاقارب وقال لي: أخوك استشهد هو وأولاده، فجئت على الفور وشاهدت الدمار والناس ينتشلون أشلاء من تحت الركام”.

وأضافت “حياتنا كلها كدر (بؤس)، نريد أن يقتلونا جميعا لنرتاح من العذاب”.

كذلك، استهدف سلاح الجو “منزل عائلة أبو طاقية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة واستشهد 4 مواطنين”، وفق بصل الذي أشار إلى “نقل شهيدين شابين في العشرينات من العمر إلى المستشفى إثر اطلاق النار من دبابة اسرائيلية في منطقة المواصي غرب رفح”.

ع ز/الح/ب ق

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