19 مفقودا جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في الفيليبين

أدى انهيار مبنى قيد الإنشاء في الفيليبين ليل السبت الأحد إلى فقدان 19 شخصا، وفق ما أفاد مسؤولون وشهود.

وانهار المبنى الواقع في مدينة أنجليس قرب العاصمة مانيلا قرابة الساعة 3,00 صباحا (19,00 السبت ت غ)، ملحقا أضرارا جسيمة بمبنى مجاور، بحسب المصادر.

وقال جيمس برناردو، وهو عامل توصيل في الثلاثين من العمر، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إنه كان انتهى للتو من توصيل طلب طعام في الشارع نفسه عندما انهار المبنى.

وروى “سُمع فجأة صوت قوي جداً في الجوار، وعندما نظرت أدركت أن المبنى انهار”.

ويُظهر مقطع فيديو صوره برناردو وتحققت وكالة فرانس برس من صحته، كومة هائلة من العوارض الفولاذية الملتوية وأعمدة الكهرباء والكتل الإسمنتية تغلق الشارع، بينما يلتقط شهود آخرون صوراً بهواتفهم المحمولة.

وتقع مدينة أنجليس على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال مانيلا.

وأوضح المتحدث باسم البلدية جاي بيلايو لفرانس برس إن أشخاصا كانوا في موقع الورشة علقوا بين الحطام عند انهيار المبنى والسقالات المحيطة به.

وقال “هناك 19 عاملاً يتواجدون عادة في الخدمة بهذه المنطقة، وهم الذين نحاول حاليا تحديد أماكنهم”.

وأضاف “هناك كتل إسمنتية ضخمة ونحن بحاجة إلى معدات لرفعها، هذا ما يجعل عمليات الإنقاذ صعبة في الوقت الحالي”.

وتشير حصيلة أولية من البلدية إلى إنقاذ 24 شخصاً من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى انتشال شخصين من فندق شقق سكنية تضرر جراء انهيار المبنى.

وقال بيلايو “نأمل أن يكون العمال الـ19 من بين هذا العدد”.

وتُظهر مقاطع فيديو وصور تحققت منها وكالة فرانس برس أكواماً من الحطام والأعمدة المحطمة تغطي الموقع، مُدّت فوقها أغطية بلاستيكية خضراء تستخدم في ورش البناء.

وأشار بيلايو إلى أن المقابلات مع الناجين جارية حالياً لتحديد هويات المفقودين، مؤكداً أن من تم إنقاذهم في “حالة مستقرة”.

ولم تحدد السلطات المحلية بعد سبب انهيار المبنى.

بام/دص/ب ق