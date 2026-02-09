The Swiss voice in the world since 1935
19 مليار درهم صافي دخل “أدنوك للغاز” خلال 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” عن تحقيق صافي دخل بلغ 19,10 مليار درهم (5,2 مليار دولار) خلال عام 2025 بزيادة قدرها 3% مقارنةً بعام 2024، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ “هذه النتائج تعكس مرونة الهيكل الربحي للشركة وقدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة عبر دورات السلع المختلفة”.

وأوضحت أنّ “أدنوك للغاز” تمكنت من تسجيل أداء سنوي قياسي على الرغم من انخفاض متوسط سعر خام “برنت” إلى 69 دولاراً للبرميل، مسجلاً تراجعاً بنسبة 14% على أساس سنوي.

وجاء صافي الدخل الذي حققته الشركة خلال عام 2025 مدفوعاً بصورة رئيسية بقوة أداء أعمال الغاز في السوق المحلية، حيث ارتفعت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% نتيجة لنمو حجم مبيعاتها بنسبة 4% على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع الهوامش الربحية نتيجة لتحسين الشروط التجارية للعقود، بحسب المصدر نفسه.

هت

