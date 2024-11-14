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19 مليون مسافر خلال 7 أعوام عبر “طيران الإمارات” و”فلاي دبي”

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شغّلت شركتا “طيران الإمارات” و”فلاي دبي” أكثر من 1,5 مليون رحلة منذ العام 2017، ونقلتا أكثر من 19 مليون مسافر خلال 7 أعوام عبر الشبكة المشتركة، بحسب بيان صادر عن الناقلتين.

وقالت الشركتان في مناسبة مرور 7 أعوام على شراكتهما إن “الجمع بين قدرات طيران الإمارات وفلاي دبي أتاح إمكانية وصول المسافرين إلى شبكة مشتركة تضم أكثر من 225 وجهة في أكثر من 100 دولة في مختلف أرجاء العالم”.

وأضافت أن الشراكة وفّرت لمسافري الناقلتين “وصولا استثنائيا إلى شبكة رحلات واسعة، إذ يمكن لمسافري طيران الإمارات استكشاف أكثر من 118 وجهة ضمن شبكة رحلات فلاي دبي، بينما يمكن لمسافري فلاي دبي الوصول إلى أكثر من 136 وجهة ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات”.

ولفتت إلى أن عدد المسافرين خلال سبعة أعوام “يعادل مجموع عدد سكان مدينتي باريس ونيويورك”.

بور/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية