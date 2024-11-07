2,5 مليار دولار أرباح مجموعة الإمارات النصفية رغم الأزمة الإقليمية

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أعلنت مجموعة الإمارات للطيران في دبي الخميس أرباحا نصف سنوية بلغت 2,5 مليار دولار (9,3 مليارات درهم)، مشيرة إلى الطلب القوي رغم الأزمة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط.

وعانت المجموعة التي تعمل من أكثر مطارات العالم ازدحاما بحركة المرور الدولية، تعطل الخدمات الإقليمية بسبب الصراع المتصاعد، لكنها وسّعت شبكتها في أماكن أخرى.

وكانت الأرباح القياسية قبل الضريبة البالغة 2,8 مليار دولار للأشهر الستة من نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر خاضعة لضريبة الدخل الجديدة على الشركات بنسبة 9,0 في المئة في الإمارات للمرة الأولى.

وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ”طيران الإمارات” والمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم “من المتوقع أن يحافظ طلب العملاء على قوته خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية”.

وأضاف “نتطلع إلى تعزيز قدرتنا على تعظيم الإيرادات مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطول طيران الإمارات وتشغيل مرافق جديدة في دناتا، وتبقى التوقعات المستقبلية مبشّرة”.

وتأثرت رحلات “طيران الإمارات” إلى إسرائيل ولبنان والعراق والأردن وإيران بالصراع الناجم عن حرب غزة التي اندلعت السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ورغم ذلك، زادت “طيران الإمارات” التي تملك أحد أكبر الأساطيل في العالم، رحلاتها إلى ثماني وجهات في أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وذكر البيان الخميس أن إيرادات المجموعة بلغت 70,8 مليار درهم (19,3 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بنمو نسبته 5 في المئة مقارنة بـ67,3 مليار درهم (18,3 مليار دولار) عن المدة ذاتها من السنة الماضية، و”يعكس ذلك الطلب القوي المستمر من العملاء عبر مختلف أعمال المجموعة”.

وأنهت المجموعة النصف الأول من السنة المالية بمركز نقدي قوي حيث بلغت أرصدتها 43,7 مليار درهم (11,9 مليار دولار)، مقارنة بـ47,1 مليار درهم (12,8 مليار دولار) في آذار/مارس 2024.

بور/ع ش/الح