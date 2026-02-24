The Swiss voice in the world since 1935
2,6 مليار درهم أرباح الاتحاد للطيران في عام 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت الاتحاد للطيران  تحقيقها أرباحاً في 2025 بلغت 2,6 مليار درهم بعد احتساب الضريبة “698 مليون دولار” بنمو قدره 47% على أساس سنوي،  مسجّلةً عامها الرابع على التوالي من الربحية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ هامش الربح تحسن ليصل إلى 8,4%، أي ما يفوق ضعف متوسط هامش صافي الربح في قطاع الطيران العالمي البالغ 3,9%، وفقا لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2025.

ونقلت الاتحاد للطيران 22,4 مليون مسافر خلال عام 2025، محققة نموا استثنائيا في السعة التشغيلية بنسبة 21% على أساس سنوي، حيث بلغت السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر 111,5 مليار، بحسب الوكالة الإماراتية.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 30,7 مليار درهم “8,4 مليار دولار”، مدفوعا بالتوسع القوي في قطاعي المسافرين والشحن.

هت

