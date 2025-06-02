2,8 مليار شخص حول العالم محرومون من السكن الكريم (الأمم المتحدة)

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أفاد التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لعام 2024 والذي صدر الاثنين، أن نحو 2,8 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى السكن الملائم.

ومن بين هؤلاء، يعيش 1,1 مليار شخص في أحياء فقيرة أو مساكن عشوائية، وهو ما يمثل “التحدي الرئيسي للتنمية الحضرية المستدامة”، وفقا للتقرير. ويعيش حوالى 90% من سكان الأحياء الفقيرة في إفريقيا وآسيا، حيث يوجد نقص في الوحدات السكنية يصل إلى 170 مليون وحدة.

وقالت آنا كلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في التقرير إن “تغيّر المناخ والنزاعات والكوارث الطبيعية لا تزال تتسبب في نزوح ملايين الأشخاص، ما يجبرهم على ترك منازلهم بحثا عن الأمان والاستقرار وظروف معيشية أفضل”.

وتقدر وكالة الأمم المتحدة أن 318 مليون شخص بلا مأوى، وهو ما يعادل تقريبا عدد سكان الولايات المتحدة.

في جميع أنحاء العالم “يعيش واحد من كل أربعة أشخاص في ظروف تضر بصحتهم وسلامتهم ورفاههم”، بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ولا يحصل 14% من سكان المدن و40% من سكان الريف على مياه الشرب، كما أن اثنين من كل خمسة أشخاص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي.

وجاء في التقرير أن “الصرف الصحي المُدار والآمن يشكل عنصرا أساسيا في التنمية البشرية ويُستخدم غالبا كمقياس للتقدم في مكافحة الفقر والأمراض والوفاة المبكرة”.

دعت آنا كلوديا روسباخ إلى “إعادة التفكير في السياسات الحضرية واستخدام الأراضي والتشريعات والتمويل لإعطاء الأولوية للإسكان والخدمات الأساسية باعتبارها رافعات أساسية للعمل المناخي والتنمية المستدامة”.

وبحلول عام 2040، من المتوقع أن يتعرض 2 مليار من سكان المدن لارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.

اعتمدت جمعية الدول الأعضاء في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الجمعة الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة من 2026 إلى 2029 والتي تركز على الوصول إلى السكن والأراضي والخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب والصرف الصحي.

جفي/ح س/ص ك