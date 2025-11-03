20 قتيلا على الأقل جراء زلزال في شمال أفغانستان

قتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال شديد بلغت قوته 6,3 درجات ضرب شمال أفغانستان ليل الأحد الاثنين، بعد شهرين من سقوط أكثر من ألفي قتيل، في ما كانت أعلى حصيلة لهزات أرضية تسجلها البلاد في تاريخها الحديث.

ووقع الزلزال على عمق 28 كيلومترا، عند الساعة 20,28 بتوقيت غرينتش ليل الأحد، وكان مركزه بلدة خلم في ولاية سمنغان، القريبة من مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ، وفق الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية شرافت زمان في مقطع فيديو وزّع على الصحافيين صباح الاثنين، إن “نحو 320 من مواطنينا جرحوا وقتل أكثر من 20” في ولايتي بلخ وسمنغان، مؤكدا أن هذه الحصيلة غير نهائية.

وقبيل ذلك، أكدت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان أن غالبية الجرحى في ولاية سمنغان عادوا الى منازلهم بعدما تلقوا العلاج في المستشفيات.

وفي مدينة مزار شريف، لحقت أضرار بالمسجد الأزرق الذي يعود تاريخ بنائه الى القرن الخامس عشر، ويعد من أبرز المعالم السياحية في أفغانستان.

وسقطت بعض الحجارة من المسجد خصوصا عند مستوى المئذنة وتناثرت على الأرض، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس. ولم يتم السماح للصحافيين بالتقاط صور للمسجد على الفور.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية بأنها تمكنت من إعادة فتح طريق مضيق تاشقرغان في ولاية سمنغان، بعدما أدى انهيار جبلي تسبب به الزلزال لقطعها.

وشعر سكان مناطق عدة في أفغانستان، منها كابول الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من مركز الزلزال، بالهزة الأرضية، بحسب مراسلي فرانس برس.

وفي مزار شريف، هرع كثيرون إلى خارج مساكنهم خوفا من هزات ارتدادية محتملة، بحسب مراسل فرانس برس.

– منطقة نشاط زلزالي –

ويأتي ذلك بعد قرابة شهرين على زلزال بلغت قوته ست درجات ضرب مناطق في شرق أفغانستان، وأودى بأكثر من 2200 شخص وأصاب أكثر من أربعة آلاف، ما جعل منه الزلزال الأكثر حصدا للأرواح في التاريخ الحديث للبلاد. وأدى كذلك الى تدمير قرابة سبعة آلاف منزل.

وتبعت الزلزال السابق العديد من الهزات الارتدادية المدمّرة التي أعاقت الوصول الى الأنحاء المتضررة وكانت غالبيتها في مناطق زراعية ونائية في محاذاة الحدود مع باكستان.

وتعيق شبكات الاتصالات والبنى التحتية الضعيفة في أفغانستان الاستجابة للكوارث وتمنعها لأيام من الوصول إلى القرى البعيدة لتقييم الأضرار.

وقدّر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، بأن 111,5 مليون دولار مطلوبة للاستجابة لحاجات السكان بعد الزلزال الذي أدى الى وضع 221 ألف شخص في حالة “حاجة شديدة” للمساعدة.

وتتعرض أفغانستان الواقعة عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، للزلازل في شكل متكرر.

ومنذ العام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالا بقوة تجاوزت سبع درجات، وفقا لبراين بابتي عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6,3 درجات، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ولاية هرات في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

