21,5 مليون سائح زاروا اليابان خلال النصف الأول من 2025

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بلغ عدد السياح الذين زاروا اليابان 21,5 مليون سائح في الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة قدرها 21 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أظهرت الأرقام الرسمية الأربعاء على الرغم من تراجع عدد الزائرين من هونغ كونغ بمقدار الثلث بسبب شائعات عن زلزال.

وقالت منظمة السياحة الوطنية اليابانية في بيان: “تجاوز العدد 20 مليون سائح خلال ستة أشهر، وهو أسرع نمو يتم تحقيقه على الإطلاق”.

وسجل شهر حزيران/يونيو وحده زيادة بنسبة 7,6% مع تسجيل عدد قياسي بلغ 3,4 ملايين سائح، بفضل “ارتفاع الطلب تزامنا مع عطلات المدارس”، وفقا للمنظمة.

وساهم في هذا النمو ارتفاع عدد السياح القادمين من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والهند والولايات المتحدة وألمانيا مقارنة بالعام الماضي.

أما عدد المسافرين من هونغ كونغ فقد تراجع بنسبة 33,4%، بسبب شائعات انتشرت عبر الإنترنت تحذر من زلزال كبير في اليابان، حسبما أشارت منظمة السياحة.

وفي العام 2024، قام سكان هونغ كونغ بنحو 2,7 مليون رحلة إلى اليابان.

ورغم استحالة التنبؤ بدقة بموعد حدوث الزلازل، إلا أن توقعات مخيفة انتشرت بين سكان المدينة الصينية.

وأعيد تداول قصة مصورة يابانية تتنبأ بكارثة كبرى في تموز/يوليو 2025.

ونفت السلطات اليابانية مرارا صحة هذه الشائعات.

وضعت الحكومة هدفا طموحا يتمثل في مضاعفة عدد السياح ليصل إلى 60 مليونا سنويا بحلول العام 2030.

وترغب السلطات في توزيع السياح بشكل أكثر توازنا في أنحاء البلاد، لتجنب الازدحام في أماكن شهيرة كمواقع أزهار الكرز في الربيع.

ولكن، كما هي الحال في وجهات سياحية عالمية أخرى مثل البندقية في إيطاليا، بدأ السكان في بعض المناطق كالعاصمة القديمة كيوتو، يعبرون عن رفضهم المتزايد للتدفق السياحي الكبير.

نف/ماش/ص ك