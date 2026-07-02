21 قتيلا بهجمات روسية على كييف

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شنّت روسيا فجر الخميس أكبر هجوم جوي على كييف منذ بدء الحرب، بحسب رئيس بلدية العاصمة، ملحقة أضرارا جسيمة بمبان سكنية ومتسببة بمقتل 21 شخصا على الأقل.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا سترد “بالتأكيد” على هذا القصف.

وقال خلال جولة تفقدية للمواقع المتضرّرة “تقصف روسيا أهدافا مدنية كي تدفع أوكرانيا إلى التخلّي عن الدولة بكلّ بساطة ولتحدث شرخا بين المجتمع المدني والجيش. هذا ما كانت تعوّل عليه طوال الحرب. ولن يحدث ذلك أبدا”.

أما موسكو، فقد توعّدت من جانبها بتكثيف “الضغوط” على كييف بعد هذه الضربات، متمسّكة بموقفها الحازم بعدم المساومة، فيما انكبّ المسعفون في كييف على البحث عن ناجين بين الأنقاض.

وعقب الضربات، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على موسكو، فيما طلب زيلينسكي من الولايات المتحدة رخصة تتيح تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

وتواصل روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية بما فيها كييف، منذ بدء غزوها في شباط/فبراير 2022 والذي تحول إلى الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاء هذا الهجوم بعد تحذير أطلقه سلاح الجو الأوكراني من اقتراب صواريخ بالستية من العاصمة، وعقب قطع زيلينسكي زيارته لدبلن الأربعاء بعد تلقيه تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن ضربة وشيكة على بلاده.

وسمع صحافيون من وكالة فرانس برس في وسط كييف وشرقها دوي أكثر من 12 انفجارا وشاهدوا سكانا، بعضهم برفقة أطفال وحيوانات أليفة، يهرعون نحو محطات المترو التي تستخدم كملاجئ.

ووقف سكان على أطلال مساكنهم في الصباح وسط تصاعد دخان كثيف، فيما صرخت أم فرحا للقاء ابنها.

وبدأ القصف في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء متواصلا حتى ساعات الصباح الأولى الخميس، فيما أمطرت روسيا مناطق سكنية في وسط كييف بوابل من الصواريخ والمسيرات.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشو إن هذا “أضخم هجوم شنه العدو على العاصمة” منذ بدء الحرب.

وأفاد جهاز الطوارئ عن مقتل 21 شخصا وإصابة 85 على الأقلّ، بينهم طفلان.

وأعلن الصليب الأحمر الخميس في منشور على “فيسبوك” عن تدمير مستودع له فيه “320 ألف وحدة من المواد والتجهيزات الإنسانية” في القصف الروسي.

كما تسبّب القصف باحتراق حوالى 800 ألف كتاب في مستودع لدار نشر “بوكتشيف” اندلع فيه حريق.

وطلبت كييف الخميس مزيدا من الدعم من حلفائها لتعزيز دفاعاتها الجوية، وخصوصا ترخيصا من الولايات المتحدة يتيح إنتاج صواريخ باتريوت.

وقال زيلينسكي عبر صفحته على فيسبوك “نعوّل كثيرا على قرار من الولايات المتحدة بشأن تراخيص باتريوت وأشكال أخرى من التعاون. هذه هي الإجراءات التي يمكنها وقف هذه الحرب ومنع هجمات كهذه”.

وتسعى أوكرانيا إلى تصنيع ذخائر لنظام التصدّي للصواريخ هذا الأميركي الصنع الذي يعدّ من أنجع سبل الحماية في وجه الصواريخ البالستية الروسية، غير أن خبراء في الدفاع يعتبرون أن الإنتاج المحلي سيستغرق وقتا طويلا لإطلاقه.

– 497 مسيرة –

أطلقت روسيا 496 مسيرة و74 صاروخا، بما فيها مقذوفات بالستية يصعب التصدّي لها، بحسب سلاح الجوّ الأوكراني الذي أفاد عن إسقاط 48 صاروخا و476 مسيرة.

وتحدث مراسلو وكالة فرانس برس مع عدّة سكان خارج مبنى تضرّر جزء كبير منه إثر القصف.

وأخبرت سابينا مامبيتوفا (32 عاما) من أمام أنقاض مسكنها في منطقة دارنيتسكيي الشرقية “نصف المبنى دمّر وانهار السقف”، كاشفة “أنا لوحدي مع طفلي ولا أدري ما العمل”.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس مسعفون ينتشلون جثة ضحية من تحت الأنقاض.

وهرع حوالى 52 ألف شخص، بينهم 4500 طفل إلى محطات قطار الأنفاق للاحتماء من القصف، وهو أعلى عدد من الأشخاص يتدفق إلى هذه الملاجئ في السنوات الأخيرة، وفق هيئة إدارة المترو.

وتحدث سكان عن معاناة النوم على الأرضيات الصلبة لمحطات المترو حيث أقام البعض خيما وبسط البعض الآخر فرشا قابلة للنفخ وكراسي تخييم، فيما احتضنت أمهات أولادهن.

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وقالت كاتيرينا كوتشيريافا (32 عاما) لوكالة فرانس برس “الأمر صعب. اعتادت طفلتي النوم في صمت تام وظلام دامس… لكن هنا انتباهها مشتت طوال الوقت”.

وأضافت “الإضاءة هنا قوية، الكلاب تنبح، وهناك أطفال آخرون حولنا. هذا هو واقع الحال”.

– “احتموا في الملاجئ” –

وكان زيلينسكي أعلن في وقت سابق الأربعاء أنه سيعود بسرعة إلى بلاده من زيارة لدبلن بعد تلقي تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا على وشك شن “هجوم ضخم”.

وقال في مؤتمر صحافي “أدعو أبناء شعبنا إلى توخي الحذر الشديد، وحماية أنفسهم وأطفالهم، وبالطبع عائلاتهم، والاحتماء في الملاجئ”.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يستعد لهذا الهجوم الضخم ضد أوكرانيا منذ فترة طويلة”.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها ستقترح الخميس فرض عقوبات جديدة على “كيانات تدعم المجمّع العسكري الصناعي الروسي”، ردا على الضربات.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الخميس ردا على سؤال بشأن إعلان الاتحاد الأوروبي “ستواصل روسيا زيادة الضغط على نظام كييف من أجل تحقيق الأهداف التي حددناها”.

في المقابل، صعّدت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة البعيدة المدى داخل العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة بنى تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية.

وأفاد مسؤولون روس بوقوع ضربات متكررة في مناطق حدودية، في حين أعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوية اعترضت مئات المسيّرات التي أطلقت من أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وفشلت جهود السلام الأميركية حتى الآن في التوسط لإنهاء أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

فف-بور/الح-ع ش-م ن/جك