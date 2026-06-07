21 قتيلا في اصطدام حافلة وشاحنة في جنوب العراق (مصادر طبية وأمنية)

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قُتل 21 عراقيا وأُصيب 19 شخصا آخر بينهم إيرانيان بجروح، جرّاء اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة ذي قار بجنوب العراق الأحد، حسبما أفاد مصدران طبيان وآخر أمني وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في دائرة الطب العدلي في ذي قار لفرانس برس إن “حصيلة القتلى بلغت 21 شخصا جميعهم عراقيون”، فيما تحدّث مصدر في مستشفى الناصرية العام عن وصول “19 جريحا اثنان منهم يحملان الجنسية الإيرانية والباقون عراقيون”.

ولفت المصدر الأمني إلى أن الحافلة “كانت تنقل ركّابا متّجهين إلى كربلاء لزيارة العتبة (الحسينية) المقدّسة”، منوّها إلى أن “حادث التصادم أدى الى اشتعال النيران في حافلة الركاب واحتراقها بالكامل”، وأن عمليات البحث والانقاذ تتواصل.

ويحضر ملايين الشيعة من العالم الى جنوب العراق سنويا لزيارة مدينتي كربلاء حيث مرقد الامام الحسين، والنجف حيث مرقد الامام علي.

وتكثر حوادث المرور في العراق الذي يعاني تداعيات عقود من الحروب والنزاعات التي أدت إلى تداعي بناه التحتية لا سيما الطرق والجسور، إضافة إلى انتشار الفساد والإهمال.

وغالبا ما تعزو السلطات العراقية حوادث السير إلى تجاهل السائقين الحد الأقصى للسرعة واستخدامهم هواتفهم المحمولة خلال القيادة، إضافة إلى استهلاك المخدرات والكحول.

ستر-كبج/كام