22 بحارا إيرانيا نجوا من هجوم أميركي أغرق فرقاطتهم يغادرون المستشفى في سريلانكا

غادر 22 بحّارا إيرانيا المستشفى في سريلانكا حيث كانوا يعالجون إثر إصابتهم جراء ضربة بغواصة أميركية أغرقت فرقاطتهم قبالة سواحل الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

وقال مسؤول في مستشفى كارابيتيا في مدينة غال الجنوبية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويّته إن “10 آخرين ما زالوا يخضعون للعلاج”.

الأربعاء الماضي ، أغرقت غوّاصة أميركية الفرقاطة الإيرانية “أيريس دينا” قبالة السواحل الجنوبية لسريلانكا، فيما كانت عائدة من مناورات في الهند.

وأرسلت سريلانكا قوّاتها البحرية لإنقاذ الناجين وانتشال 84 جثّة نقلت كلّها إلى مشرحة مستشفى كارابيتيا، وفق ما أفاد المصدر الطبي.

كما وفّرت سريلانكا ملاذا آمنا لسفينة حربية إيرانية ثانية هي “أيريس بوشهر” عانت من مشاكل في المحرّك وأجلت طاقمها المكوّن من 219 فردا بعد يوم من الهجوم بطوربيد على “أيريس دينا”.

وقال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي إنه اتّخذ هذا القرار حرصا على الأرواح.

وأكّدت كولومبو أن البحّارة الإيرانيين سيعاملون وفقا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقية لاهاي التي تنصّ على وجوب أن تبقي دولة محايدة مقاتلي دولة في حالة حرب لغاية انتهاء الأعمال العدائية.

ونفت السلطات السريلانكية معلومات صحافية عن ضغوطات من واشنطن لمنع إعادة البحّارة الإيرانيين إلى بلدهم.

والسبت، أعلنت الهند بدورها أنها سمحت للسفينة الحربية الإيرانية “أيريس لافان”، بالرسو في أحد موانئها لأسباب إنسانية، بعد أن أبلغت هي الأخرى عن مشاكل تشغيلية. وكانت السفن الثلاث شاركت في عرض لأسطول متعدد الجنسيات أقامته الهند قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشنكار “أعتقد أن هذا هو التصرف الإنساني الواجب اعتماده، وقد اتّبعنا هذا المبدأ”.

