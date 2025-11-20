23 قتيلا بنيران قوات باكستانية قرب الحدود مع أفغانستان (الجيش)

أعلنت قوات الأمن الباكستانية الخميس أنها قتلت 23 مسلحا في عمليتين بالقرب من الحدود الأفغانية، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أسفر عن سقوط 12 قتيلا في إسلام آباد وتبناه فصيل مرتبط بحركة طالبان الباكستانية.

وقالت القوات المسلحة في بيان إن المسلحين ينتمون إلى الحركة أو مجموعات مرتبطة بها، متهمة الهند، العدو اللدود لباكستان، بدعمهم.

وأوضح الجيش الباكستاني أن العمليتين جرتا في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا حيث ينشط التمرد المسلح عبر الحدود، وتفاقم منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

وتعهد بأن “تواصل باكستان بكل قوة القضاء على آفة الإرهاب المدعوم والممول من الخارج من البلاد”.

وتتهم إسلام آباد كابول بإيواء جماعات مسلحة خصوصا حركة طالبان الباكستانية التي تنفذ هجمات دامية في باكستان.

وشددت الأخيرة من نبرتها حيال الهند في الأشهر الماضية، متهمة إياها كذلك بدعم جماعات مسلحة مناهضة لها.

وتنفي أفغانستان والهند هذه التهم.

وأتت العمليتان بعدما أسفر تفجير انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.

وأعلن فصيل مرتبط بحركة طالبان باكستان مسؤوليته عن الهجوم، بينما أكدت السلطات الباكستانية توقيف أربعة أشخاص يشتبه بضلوعهم فيه، مشيرة الى أنهم ينتمون الى خلية قيادتها في أفغانستان.

وساءت العلاقات بين باكستان وأفغانستان مع اندلاع اشتباكات عبر الحدود الشهر الماضي، كانت الأسوأ منذ أعوام. وأسفرت الاشتباكات التي استمرت أسبوعا، عن مقتل أكثر من 70 شخصا.

واتفق البلدان على هدنة في المعارك، لكن المفاوضات لجعلها وقفا دائما لإطلاق النار فشلت، مع تبادل الطرفين الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

