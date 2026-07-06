23 قتيلا على الأقل خلال أعمال شغب في سجن بسريلانكا

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قُتل ما لا يقل عن 19 سجينا وأربعة حراس خلال اشتباكات عنيفة وقعت مساء الأحد في سجن نيغومبو بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو، وفق ما أفاد مصدر طبي الاثنين.

وقالت مديرة مستشفى نيغومبو بوشبا غاملات لوكالة فرانس برس إن نحو مئة سجين آخر نُقلوا إلى المستشفى عقب أعمال العنف.

وأضافت غاملات أن “بعض الضحايا أصيبوا بأعيرة نارية”.

وبحسب السلطات، بدأت الأحداث مساء الأحد عندما اشتبكت مجموعتان من السجناء وُصفتا بأنهما عصابتان متنافستان لتهريب المخدرات، داخل المنشأة التي تضم ما يقرب من 10 آلاف سجين.

وقال شرطي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته “خرج الوضع تماما عن السيطرة، وقُتل أربعة حراس أثناء محاولتهم السيطرة على أعمال الشغب”.

وإثر معرفتهم بأعمال الشغب، تجمّع سجناء على أسطح السجن التي انهار جزء منها لاحقا، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، بحسب الشرطة.

وقد استُدعيت وحدات من القوات الخاصة التابعة للشرطة كتعزيزات لكنها لم تدخل حرم السجن، في حين تجمع العديد من أفراد عائلات السجناء خارج المنشأة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أسفر تمرد داخل أحد السجون في سريلانكا خلال جائحة كوفيد عن مقتل 11 شخصا وإصابة 117 آخرين، ما دفع الحكومة آنذاك إلى الإفراج عن مئات السجناء.

وبحسب إحصاءات رسمية، بلغ عدد السجناء في سريلانكا 41250 حتى الأحد، ما يعادل أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للسجون.

اج/جك/ح س